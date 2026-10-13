EQS-News: TCL präsentiert das 5G-AI-CPE X5 auf der Network X 2026 und bietet damit eine umfassende, KI-gestützte Optimierung für Breitbandanschlüsse zu Hause

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TCL präsentiert das 5G-AI-CPE X5 auf der Network X 2026 und bietet damit eine umfassende, KI-gestützte Optimierung für Breitbandanschlüsse zu Hause



13.10.2026 / 08:05 CET/CEST

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WIEN, 13. Oktober 2026/PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, präsentiert auf der Network X 2026 sein Flaggschiff, das 5G-AI-CPE X5. Das X5 ist als umfassendes, agentenbasiertes 5G-CPE mit KI-Funktionen konzipiert und bietet Interaktion in natürlicher Sprache, KI-gestützte Netzwerkoptimierung, anwendungsorientierte QoS, proaktive Diagnose und Selbstwiederherstellung sowie eine erweiterbare KI-Serviceplattform – damit wird die Konnektivität für Privathaushalte zuverlässiger und müheloser, während gleichzeitig der Betriebs- und Wartungsaufwand für Netzbetreiber reduziert wird.

Das X5 richtet sich an Privathaushalte und kleine Unternehmen, die ein erstklassiges Breitband-Erlebnis suchen – von der Arbeit im Homeoffice über Gaming bis hin zur Smart-Home-Vernetzung. Vor Kurzem wurde TCL mit dem IFA-Innovationspreis 2026 ausgezeichnet.

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Ein KI-Agent, der die Absichten der Nutzer in Handlungen umsetzt

Die einheitliche agentenbasierte Architektur des X5 ermöglicht es seinem KI-Agenten, die Absichten des Benutzers zu interpretieren und die Erkennung, Entscheidungsfindung, Ausführung und Fehlerbehebung zu koordinieren. Anstatt sich durch einzelne Einstellungen zu klicken, können Nutzer ein gewünschtes Ergebnis angeben. Bei den unterstützten Aufgaben kann der Agent Netzwerkprüfungen, die Priorisierung des Datenverkehrs, die Umschaltung zwischen Betriebsmodi und die Steuerung kompatibler Geräte koordinieren. Ein Nutzer könnte das X5 beispielsweise bitten, das Netzwerk für eine Gaming-Sitzung zu optimieren, woraufhin der Agent die unterstützten Einstellungen entsprechend den Netzwerkbedingungen anpassen kann.

Spezialisierte KI-Engines für adaptive 5G- und WLAN-Konnektivität

Das X5 nutzt spezielle KI-Engines entlang der gesamten Verbindungsstrecke, vom 5G-Empfang bis hin zur WLAN-Abdeckung in Innenräumen.

Bei der Mobilfunkverbindung analysiert die KI die Signalqualität, um die Auswahl der Antennenkonfiguration für einen besseren Empfang zu unterstützen. Die 8Rx-Architektur kombiniert vier gerichtete C-Band-Antennen mit einem Gewinn von bis zu 13 dBi und vier rundstrahlende C-Band-Antennen und liefert in Labortests einen um bis zu 51 % höheren Downlink-Durchsatz als ein 4Rx-Design. Das X5 unterstützt 3GPP Release 18 und bietet eine theoretische Spitzen-Downlink-Rate von 7,01 Gbit/s.

Bei WLAN in Innenräumen trägt die KI-gestützte Auswahl des Signalwegs in Verbindung mit der Erkennung von Überlastungen und der Kanalanpassung dazu bei, eine schnelle und stabile Verbindung aufrechtzuerhalten.

Proaktive Netzwerk-Selbsthilfe – von der Diagnose bis zur Wiederherstellung

Das X5 überwacht WLAN, LAN, die Mobilfunkverbindung und den Systembetrieb im Rahmen eines geschlossenen Regelkreises: Erkennen von Zuständen, Diagnostizieren von unterstützten Problemen, Durchführen von Wiederherstellungsmaßnahmen, Überprüfen der Ergebnisse und Dokumentieren der Ergebnisse. Zu den unterstützten Wiederherstellungsszenarien gehören bestimmte Überlastungszustände, Modulstörungen, Ressourcenüberlastungen und Parameterdrift.

Netzwerkzustandsberichte bieten Anwendern und Support-Teams einen Überblick über den Systemzustand. Sofern die Integration aktiviert ist, verknüpfen Cloud-Management- und Betreibersysteme die lokale Diagnose mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen.

Intelligentere Verkehrs-, Energie- und Zugangssteuerung

Die lokale AI-QoS-Funktion erkennt unterstützten Datenverkehr aus Spielen, Streaming und Videoanrufen und räumt ausgewählten, latenzempfindlichen Datenströmen Vorrang ein, wenn sich mehrere Anwendungen die Verbindung teilen.

Das adaptive Energiemanagement passt die Energiemodi entsprechend den Nutzungsszenarien und dem Anwendungsdatenverkehr an. Die Geräteerkennung hilft Benutzern dabei, unbekannte Geräte zu erkennen, während die KI-gestützte Datenverkehrsanalyse bestimmte ungewöhnliche Zugriffsmuster identifizieren kann. Kindersicherungen und Einstellungen für den Gastzugang bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Verwaltung des Haushalts.

Mehr als nur Konnektivität: Ein neuer KI-Hub für vernetztes Wohnen

TCL präsentiert eine umfassendere Vision für das X5 als KI-Hub für vernetztes Wohnen, der geräteinterne Rechenleistung, ein einheitliches KI-Betriebssystem und ein Home Computing Center vereint. Die geplante Architektur zielt darauf ab, die lokale Multi-Agenten-Planung und die Offline-Ausführung unterstützter Aufgaben zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf der Kontrolle der Nutzer über ihre personenbezogenen Daten liegt.

Integrierte Modell- und Skill-Speicher sollen zusammen mit einer einheitlichen Laufzeitumgebung die Funktionserweiterung und die Bereitstellung neuer Funktionen durch Entwickler unterstützen. Netzbetreiber könnten maßgeschneiderte KI-Agenten und Servicepakete in Betracht ziehen, wobei ausgewählte Funktionen auch auf kompatible NAS-Geräte, KI-Kameras und Mesh-Netzwerkgeräte ausgeweitet werden könnten.

Neben dem X5 präsentiert TCL das prplWare-zertifizierte TCL LINKHUB HH516 5G FWA CPE, Wi-Fi 8-CPEs und -Router, Smartwatches für Kinder sowie den TCL Tbot, einen intelligenten Desktop-Begleiter, der das Erlebnis mit den Kinder-Smartwatches erweitern soll. Im Rahmen seines gesamten Konnektivitätsportfolios erforscht TCL Technologien wie KI, WLAN der nächsten Generation, 5G und 5G-A, um Netzbetreibern dabei zu helfen, anpassungsfähigere und benutzerfreundlichere Konnektivitätsdienste zu entwickeln.

Cision

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