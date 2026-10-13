EQS-News: Trade Republic startet komplett kostenloses Altersvorsorgedepot, damit jeder Euro für die Rente arbeitet.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Trade Republic startet komplett kostenloses Altersvorsorgedepot, damit jeder Euro für die Rente arbeitet.



13.10.2026 / 07:00 CET/CEST

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Konsequente Fortsetzung der Mission: Seit dem Start von Trade Republic ist es die Mission des Unternehmens, die Rentenlücke zu schließen und allen Menschen einfachen und günstigen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen. Bereits heute investieren Millionen Menschen regelmäßig über Sparpläne. Mit dem Altersvorsorgedepot wird dieses Prinzip nun erstmals staatlich gefördert. Trade Republic bietet das neue Depot von Beginn an auch in einer komplett kostenlosen Variante an.

Bis zu 540 € jährlich vom Staat: Mit dem neuen Altersvorsorgedepot investieren Kunden bis zur Rente steuerfrei am Kapitalmarkt. Zusätzlich profitieren sie von staatlichen Zuschüssen von bis zu 540 € pro Jahr, bis zu 300 € pro Kind, einem einmaligen Berufseinsteigerbonus von 200 €. Einzahlungen ins Altersvorsorgedepot können zudem von der Steuer abgesetzt werden.

Keine Depotkosten: Für das Altersvorsorgedepot fallen bei Trade Republic keine laufenden Depotgebühren an. So bleibt mehr vom angesparten Vermögen für die Altersvorsorge investiert.

Keine Ausführungskosten: Auch die regelmäßige Ausführung von Sparplänen ist kostenlos. Kunden können ihre Altersvorsorge damit kontinuierlich aufbauen, ohne dass laufende Transaktionskosten die Rendite schmälern.

Dutzende ETFs ohne Produktkosten: Zusätzlich bietet Trade Republic mehrere Dutzend der beliebtesten ETFs von BlackRock, DWS und Vanguard langfristig ohne Produktkosten an. Damit arbeitet noch mehr von jedem investierten Euro für die Rente.

Bislang größte Werbekampagne mit echten Kunden: Trade Republic startet seine bislang größte Werbekampagne im TV, Radio und auf Plakaten. Im Mittelpunkt stehen echte Kunden. Damit erzählt Trade Republic die Geschichte der Millionen Menschen, die bereits eigenverantwortlich für ihre finanzielle Zukunft vorsorgen und eine Bewegung angestoßen haben, die inzwischen auch die politische Entwicklung prägt.

Zitat Christian Hecker, Mitgründer Trade Republic: „Deutschland gehört mit dem neuen Altersvorsorgedepot weltweit zur Spitze bei der geförderten privaten Altersvorsorge. Entscheidend ist jetzt, dass diese Förderung auch wirklich bei den Menschen ankommt und nicht in hohen Gebühren bei Banken und Versicherungen hängenbleibt. Deshalb bieten wir ein komplett kostenfreies Altersvorsorgedepot an. Damit jeder Euro für die Rente unserer Kunden arbeitet.“

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