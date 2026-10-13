Evotec bestätigt Jahresprognose

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hält an seiner Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest. Der Erlös dürfte bei 570 bis 610 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen.

Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres rechnet Evotec mit einem Umsatz von 465,0 Millionen Euro und einem bereinigten Ebitda von minus 42,8 Millionen Euro. Diese Zahlen lägen über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen sei, hieß es./he