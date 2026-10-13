Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.10.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABG Sundal Collier
|Bericht 3. Quartal 2026
|Aeon
|Bericht 2. Quartal 2026
|ALBERTSONS COMPANIES A
|Bericht 2. Quartal 2026
|AZZ
|Bericht 2. Quartal 2027
|Bellway
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Bytes Technology
|Bericht 2. Quartal 2027
|Citigroup
|Bericht 3. Quartal 2026
|Domino's Pizza
|Bericht 3. Quartal 2026
|FB FINANCIAL CORP. DL 1
|Bericht 3. Quartal 2026
|Goldman Sachs
|Bericht 3. Quartal 2026
|Johnson & Johnson
|Bericht 3. Quartal 2026
|JP Morgan Chase
|Bericht 3. Quartal 2026
|UnitedHealth Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|Wells Fargo
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|YOUGOV
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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