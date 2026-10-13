Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.10.2026

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Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABG Sundal CollierBericht 3. Quartal 2026
AeonBericht 2. Quartal 2026
ALBERTSONS COMPANIES ABericht 2. Quartal 2026
AZZBericht 2. Quartal 2027
BellwayBericht Geschäftsjahr 2026
Bytes TechnologyBericht 2. Quartal 2027
CitigroupBericht 3. Quartal 2026
Domino's PizzaBericht 3. Quartal 2026
FB FINANCIAL CORP. DL 1Bericht 3. Quartal 2026
Goldman SachsBericht 3. Quartal 2026
Johnson & JohnsonBericht 3. Quartal 2026
JP Morgan ChaseBericht 3. Quartal 2026
UnitedHealth GroupBericht 3. Quartal 2026
Wells FargoBericht 3. Quartal 2026
YOUGOVBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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