Flugbetrieb in Nürnberg läuft nach Alarm wieder
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein vermeintlicher Entführungsalarm in einem Ferienflieger hatte den Flughafen Nürnberg lahmgelegt - nach der Entwarnung läuft der Flugbetrieb dort wieder an. Seit etwa kurz nach 13.30 Uhr könnten wieder Flugzeuge am Airport starten und landen, sagte ein Flughafensprecher vor Ort. Der Flughafen war kurz vor der Landung einer von der griechischen Insel Korfu kommenden Maschine gegen 12.15 Uhr gesperrt worden.
Nachdem aus dem Flugzeug ein Code für einen Entführungsfall gesendet worden war, hatte die Polizei das Gelände gesperrt. Spezialkräfte waren im Einsatz. Nach Kontaktaufnahme mit der Crew im gelandeten Flieger gab die Polizei aber schnell Entwarnung./aro/DP/mis
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