Flugbetrieb in Nürnberg läuft nach Alarm wieder

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein vermeintlicher Entführungsalarm in einem Ferienflieger hatte den Flughafen Nürnberg lahmgelegt - nach der Entwarnung läuft der Flugbetrieb dort wieder an. Seit etwa kurz nach 13.30 Uhr könnten wieder Flugzeuge am Airport starten und landen, sagte ein Flughafensprecher vor Ort. Der Flughafen war kurz vor der Landung einer von der griechischen Insel Korfu kommenden Maschine gegen 12.15 Uhr gesperrt worden.

Nachdem aus dem Flugzeug ein Code für einen Entführungsfall gesendet worden war, hatte die Polizei das Gelände gesperrt. Spezialkräfte waren im Einsatz. Nach Kontaktaufnahme mit der Crew im gelandeten Flieger gab die Polizei aber schnell Entwarnung./aro/DP/mis

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Hersteller
Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um10. Okt. · dpa-AFX
Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen