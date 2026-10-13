Paris, 13. ⁠Okt (Reuters) - Steigende Pensionskosten für Staatsdiener lassen in Frankreich immer weniger Geld für öffentliche Aufgaben wie Bildung und Sicherheit übrig. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Regierungsbericht hervor, der die Pensionslast erstmals für ‌jedes Ministerium einzeln aufschlüsselt. Demnach fließt fast ein Drittel der Budgets einiger Ministerien in die Pensionen. So gehen 32 Prozent ⁠der Mittel ⁠des Bildungsministeriums an das Sonderkonto zur Finanzierung der Beamtenpensionen - das entspricht 28,5 Milliarden Euro. Beim für die Polizei zuständigen Innenministerium liegt der Anteil bei 30 Prozent. Im Durchschnitt aller Ministerien beträgt er etwa 13 Prozent.

"Die Last der Pensionsausgaben in den Ministerien ‌hat somit einen Verdrängungseffekt", heißt es in ‌dem Bericht. "Die für Pensionen vorgesehenen Mittel stehen nicht für die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zur Verfügung." Die Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund von Schülerprotesten ⁠gegen schlechte Bedingungen in den Klassenzimmern. Auch Lehrer und Gewerkschaften unterstützen ‌die Kernforderungen der Schüler - etwa ⁠nach mehr Personal und kleineren Klassen.

Der Bericht verweist zudem darauf, dass die gesamten Pensionsausgaben zwischen den Jahren 2000 und 2023 um 2,5 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts gestiegen sind. Die Bildungsausgaben ‌sanken dagegen im selben Zeitraum ⁠um 0,5 Prozentpunkte.

Grund für die ⁠hohen Kosten ist ein demografisches Ungleichgewicht im staatlichen Pensionssystem. Dem Bericht zufolge kommen auf jeden Pensionär statistisch nur noch 0,94 Beitragszahler, verglichen mit 1,5 im System der gesetzlichen Rente für Beschäftigte in der Privatwirtschaft. Die Ministerien zahlen als Arbeitgeber Beiträge in das Pensionskonto ein. Diese Beiträge sind stetig gestiegen, da die Zahl der Ruheständler wächst, während die Zahl der aktiven ⁠Staatsdiener sinkt.

(Bericht von Leigh Thomas, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)