Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung

dpa-AFX · Uhr
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BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang ist damit vom Tisch. Der MDax -Konzern erwerbe die restlichen 25 Prozent der Anteile an der Betreiberin Exaring AG von deren Minderheitsaktionären für 76 Millionen Euro, teilte Freenet am Dienstagabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Diesem vereinbarten anfänglichen Kaufpreis liege eine Unternehmensbewertung von rund 300 Millionen Euro zugrunde. Weitere Kaufpreiszahlungen seien von zukünftigen erfolgsbezogenen Zielen abhängig und könnten bei sehr erfolgreicher Geschäftsentwicklung bis zu 50 Millionen Euro betragen, hieß es. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.

Die Finanzierung werde vollständig aus liquiden Mitteln gestemmt, der Dividendenausblick bleibe bestehen, hieß es vom Konzern. Freenet sieht das IPTV-Angebot von waipu.tv als strategischen Wachstumstreiber. IPTV wird das Streaming linearer herkömmlicher Fernsehsender über das Internet genannt./men/he

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