Frei: Überzeugt von gemeinsamer Lösung mit SPD

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei zeigt sich überzeugt, dass die Koalition im Konflikt um anstehende Reformen zu gemeinsamen Lösungen findet. Er habe keinen Grund zur Annahme, dass man die notwendigen Aufgaben nicht gemeinsam erfolgreich hinbekomme, sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". Das gelte auch nach dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas. "Ich bin davon überzeugt, dass wir bei der Rente, ähnlich wie bei anderen Themen, die das Arbeits- und Sozialministerium betreffen, auch zu einer gemeinsamen Lösung kommen werden", so Frei. Sowohl bei SPD als auch bei der Union wisse man, dass man die selbst gesteckten Ziele noch nicht erreicht habe. "Wir müssen deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Das muss in der Lebenswirklichkeit der Menschen spürbar sein", sagte Frei./rew/DP/zb

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