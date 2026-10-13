Zürich, 13. ⁠Okt (Reuters) - Dank einem überraschend starken dritten Quartal hat der Schweizer Duftstoff- und Aromenherstellers Givaudan das Interesse der Anleger auf sich gezogen. Die Papiere legten ‌am Dienstag im frühen Handel an der Schweizer Börse um rund sieben Prozent zu und erreichten ⁠damit den ⁠höchsten Stand seit über einem Jahr. Angetrieben von einem florierenden Duftstoffgeschäft und einer anhaltenden Erholung bei Aromen stieg der organische Umsatz von Juli bis September um 8,6 Prozent, wie das Unternehmen ‌mitteilte. Von Givaudan befragte Analysten ‌hatten im Schnitt mit einem Plus von 4,7 Prozent gerechnet. Die Zahlen des Genfer Konzerns gelten als ⁠früher Indikator für die Nachfrage bei den belieferten ‌Lebensmittel- und Kosmetikherstellern.

Die Sparte für ⁠Duftstoffe, die Essenzen für Parfüms und Haushaltsprodukte kreiert, verzeichnete ein Wachstum von 13,5 Prozent im Vergleich zu den von Experten prognostizierten ‌6,6 Prozent. Givaudan setzte ⁠wegen gestiegener Beschaffungskosten in diesem ⁠Jahr Preiserhöhungen um. In den ersten neun Monaten kletterten die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 5,2 Prozent auf 5,89 Milliarden Franken. Damit lag der Konzern auch hier über der Analystenprognose von 3,9 Prozent.

(Bericht von Rafal Nowak, bearbeitet von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)