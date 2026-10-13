GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13. Oct 2026 / 08:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Name                 |Leo International Precision Health Aktiengesellschaft|
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Straße und Hausnummer|Am Klopferspitz 19                                   |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Postleitzahl         |82152                                                |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Ort                  |Planegg Martinsried                                  |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|LEI                  |529900R5095181VD8H48                                 |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name                       | Sitz    | Staat
+----------------------------+---------+--------+
| Bergalinex Investments Ltd | Nicosia | CY     |
+----------------------------+---------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------+
| N/A   |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 02.10.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |3,97%               |0,00%               |3,97%               |106.560.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |n/a%                |n/a%                |n/a%                |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+-----+-------------------------------------+----------------------------------+
|ISIN |               absolut               |               in %               |
|     +-----------------+-------------------+--------------+-------------------+
|     |direkt (§ 33     |zugerechnet (§ 34  |direkt (§ 33  |zugerechnet (§ 34  |
|     |WpHG)            |WpHG)              |WpHG)         |WpHG)              |
+-----+-----------------+-------------------+--------------+-------------------+
|     |4.233.170        |0                  |3,97%         |0,00%              |
+-----+-----------------+-------------------+--------------+-------------------+
|Summe|4.233.170                            |3,97%                             |
+-----+-------------------------------------+----------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |             |                    |0             |0,00%        |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |0                                 |0,00%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|            |          |                 |            |0          |0,00%      |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |0                             |0,00%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 09.10.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+---------------------------------------+
| Sprache     | Deutsch                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
|             |                                       |
|             | Am Klopferspitz 19                    |
|             |                                       |
|             | 82152 Planegg / Martinsried           |
|             |                                       |
|             | Germany                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Internet    | https://www.liphag.com                |
+-------------+---------------------------------------+
Â
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Leo International

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBWgestern, 09:00 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen