GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 13. Oct 2026 / 08:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Name |Leo International Precision Health Aktiengesellschaft| +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Straße und Hausnummer|Am Klopferspitz 19 | +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Postleitzahl |82152 | +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Ort |Planegg Martinsried | +---------------------+-----------------------------------------------------+ |LEI |529900R5095181VD8H48 | +---------------------+-----------------------------------------------------+ 2. Grund der Mitteilung +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person Name | Geburtsdatum +------------------+---------------+ | Hsiao-Hsuan Wang | 03.08.1978 | +------------------+---------------+ 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name +-----------------------------+ | SGCI Corporate Finance GmbH | +-----------------------------+ 5. Datum der Schwellenberührung +------------+ | 02.10.2026 | +------------+ 6. Gesamtstimmrechtsanteile |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |69,87% |0,00% |69,87% |106.560.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |84,20% |0% |84,20% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) +------------+----------------------------------+------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +----------------+-----------------+------------+-----------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ | | |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |DE0005490601|70.570.840 |3.885.000 |66,23% |3,65% | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |Summe |74.455.840 |69,87% | +------------+----------------------------------+------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0,00% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG Datum der Hauptversammlung ++ ++ Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen +------------------------------------------------------------------------------+ |3.885.000 Stimmrechte der SGCI Corporate Finance GmbH, Frankfurt am Main, | |werden dem Meldepflichtigen aufgrund einer Verhaltensabstimmung gemäß § 34 | |Abs. 2 WpHG wechselseitig zugerechnet. | +------------------------------------------------------------------------------+ Datum +------------+ | 08.10.2026 | +------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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