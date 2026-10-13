Grüne und SPD in Berlin unterbrechen Sondierungen mit Linken

BERLIN (dpa-AFX) - Grüne und SPD in Berlin haben die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung mit dem Wahlsieger Linke unterbrochen. Zunächst müsse eine von allen Mitgliedern der Linke-Fraktion unterzeichnete Erklärung zum Umgang mit Antisemitismus bewertet werden, teilten die beiden Parteien mit./kr/DP/men