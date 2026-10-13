IAB-Studie: KI bisher kein "Jobkiller" – Aber Warnsignal bei Jüngeren

Berlin, 13. ⁠Okt (Reuters) - Künstliche Intelligenz (KI) hat einer Studie zufolge bislang nicht zu einem breiten Beschäftigungsabbau in Deutschland geführt. Allerdings gibt es erste Hinweise darauf, dass die Technologie jungen Menschen den Berufseinstieg erschweren ‌könnte. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Demnach entwickelte sich die ⁠Beschäftigung in ⁠Berufen, in denen KI besonders viele Tätigkeiten übernehmen könnte, zwischen 2022 und 2025 insgesamt sogar günstiger als in weniger stark betroffenen Berufen. Bei den 20- bis 29-Jährigen zeigt sich dagegen ein anderes Bild.

Die Forscher sehen darin erste Warnsignale, ‌betonen aber, dass die schwache Konjunktur ‌die Beschäftigungschancen junger Menschen bislang deutlich stärker beeinträchtigt habe. Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Entwicklungen liegt nach Einschätzung der Forscher darin, ⁠dass ältere Beschäftigte über mehr berufliches Erfahrungswissen und ein stärkeres ‌berufliches Urteilsvermögen verfügen, was ihnen ⁠beim Einsatz von KI zugute kommen könnte. Zudem seien Berufe mit hohem KI-Potenzial häufig für das Homeoffice geeignet. Die räumliche Distanz könne Einarbeitung und informelles Lernen erschweren, ‌weshalb Unternehmen möglicherweise eher ⁠erfahrene Arbeitskräfte einstellten.

Die Studie beruht auf ⁠monatlichen Daten von durchschnittlich 22,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Die Wissenschaftler betonen, dass ihre Ergebnisse keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von KI und dem Rückgang der Beschäftigung belegen. Untersucht wurde lediglich, in welchen Berufen KI grundsätzlich eingesetzt werden könnte. Ob Unternehmen die Technologie tatsächlich nutzen und deshalb weniger Berufseinsteiger beschäftigen, bleibt offen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)