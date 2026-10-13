London, ⁠13. Okt (Reuters) - Die London Stock Exchange Group (LSEG) erwägt Insidern zufolge ein Angebot für den US-Finanzdatenanbieter Octus. Der ‌britische Konzern habe Gespräche mit Octus und dessen Eigentümer, dem Finanzinvestor ⁠Permira, ⁠geführt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Permira habe auch mit anderen potenziellen Käufern aus der ‌Branche gesprochen. Der Finanzinvestor ‌hatte Octus im vergangenen Jahr zum Verkauf gestellt. Die LSEG-Aktien gaben ⁠am Dienstag knapp zwei Prozent nach.

LSEG ‌und Permira lehnten ⁠eine Stellungnahme ab. Octus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Das in New York ansässige ‌Unternehmen liefert ⁠Banken und Investoren Informationen ⁠zu Kreditmärkten mit Schwerpunkt auf Firmen in finanziellen Schwierigkeiten. LSEG ist der größte Kunde der Nachrichtenagentur Reuters.

(Bericht von Amy-Jo Crowley, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)