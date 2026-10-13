IRW-News: ACCESS Newswire: Akkodis ermöglicht mehrsprachige Kommunikation bei den Rennen des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Akkodis ermöglicht mehrsprachige Kommunikation bei den Rennen des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams

Basierend auf der AI-Core-Anwendung von Akkodis bietet die Lösung internationalen Gästen in der Viewing Gallery des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams eine mehrsprachige Echtzeit-Übersetzung von Fahrer- und Teamfunk sowie Rennkommentaren.

ZURICH / ACCESS Newswire / 13. Oktober 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, hat heute die Einführung einer mehrsprachigen KI-Lösung bekannt gegeben. Diese ermöglicht internationalen Gästen in der Viewing Gallery des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams den Zugriff auf Echtzeit-Übersetzungen von Teamfunk, Rennkommentaren, Veranstaltungsinformationen und weiteren Kommunikationsinhalten aus der Formel 1 (F1) in ihrer bevorzugten Sprache. Die auf dem AI-Core-System von Akkodis basierende Lösung verarbeitet die Informationen direkt an der Rennstrecke und ermöglicht dadurch eine reaktionsschnelle Echtzeit-Transkription und -Übersetzung mit minimaler Latenz.

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Die Implementierung der Lösung verdeutlicht einen zunehmenden Wandel in der Arbeitsweise von Unternehmen: Intelligente Systeme werden näher an den Ort verlagert, an dem Informationen generiert und Entscheidungen getroffen werden. Erstmals kam die Lösung beim Formula 1 Italian Grand Prix in Monza zum Einsatz und demonstrierte dort, wie sich Erlebnisse in anspruchsvollen, schnelllebigen und informationsreichen Umgebungen mithilfe solcher Systeme verbessern lassen.

Für internationale Gäste in der Viewing Gallery des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams kann es eine Herausforderung sein, Rennkommentare, Funkkommunikation, Fachbegriffe und das schnelllebige Geschehen auf der Rennstrecke zu verfolgen, da ein Großteil der Informationen auf Englisch vermittelt wird. Um diese Hürde zu überwinden, hat Akkodis eine End-to-End-Lösung entwickelt, die Audiosignale in Echtzeit direkt an der Rennstrecke verarbeitet. Spezielle Speech-to-Text-Modelle der AI-Core-Plattform transkribieren die Kommunikation in Echtzeit mit einer End-to-End-Latenz von weniger als 50 Millisekunden. Gleichzeitig erkennen domänenspezifische Modelle bereits während der Transkription Formel-1-spezifische Fachbegriffe, Fahrernamen, Teammitglieder, Streckenabschnitte sowie veranstaltungsspezifisches Vokabular. Die Inhalte werden anschließend mithilfe des speziell für Übersetzungen entwickelten Expert Language Models von AI-Core simultan in mehrere ausgewählte Sprachen übertragen.

Die Lösung unterstützt derzeit mehr als 50 Sprachen und ist auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung ausgelegt. Über einen speziell entwickelten Terminology Manager können rennspezifische Begriffe laufend aktualisiert, validiert und in zukünftige Modelloptimierungen integriert werden. So bleibt die Lösung auch bei Veränderungen der Terminologie im Verlauf der Saison auf dem neuesten Stand.

Neben der Entwicklung von Software und KI-Modellen haben die Ingenieurinnen und Ingenieure von Akkodis auch die maßgeschneiderte Hardware konzipiert und gebaut, die die Lösung direkt an der Rennstrecke betreibt. Die kompakte Computing-Plattform erreicht eine KI-Rechenleistung von mehr als 4.000 TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) bei einer Leistungsaufnahme von weniger als 600 Watt. Gehäuse, Befestigungskonzept sowie Belüftungs- und Kühlsysteme wurden speziell für den zuverlässigen Einsatz in der anspruchsvollen Umgebung einer Formel-1-Garage entwickelt, in der hohe Temperaturen und eine begrenzte Luftzirkulation die Leistungsfähigkeit der Systeme beeinträchtigen können.

Die Teams von Akkodis entwickelten Prototypen, validierten deren Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb und integrierten die Lösung erfolgreich in die Live-Umgebung an der Rennstrecke. Damit demonstriert Akkodis seine Fähigkeit, ganzheitliche Lösungen von der Modellentwicklung über die physische Infrastruktur bis hin zum operativen Einsatz unter realen Bedingungen zu entwickeln und bereitzustellen. Während des gesamten Rennwochenendes lief die Plattform zuverlässig und ohne Unterbrechungen.

Das Projekt vereinte Expertise aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Integration, Systems Engineering, mechanische Konstruktion und operative Implementierung und zeigt anschaulich, wie Akkodis Intelligence in der Praxis funktioniert.

Die Formel 1 ist ein Umfeld, in dem es in jedem Moment auf Geschwindigkeit, Präzision und Leistung ankommt. Den größten Mehrwert entfaltet Künstliche Intelligenz dort, wo Informationen entstehen und Entscheidungen getroffen werden", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis. Dieses Projekt zeigt, wie Akkodis Intelligence fortschrittliche Technologie, Engineering-Kompetenz und menschliches Know-how miteinander verbindet, um die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext bereitzustellen. Durch die Kombination von AI-Core und speziell entwickelter Infrastruktur schaffen wir ein noch zugänglicheres und intensiveres Erlebnis für internationale Gäste in einer der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt."

Unser Anspruch ist es, unseren Gästen an der Rennstrecke stets das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Der Einsatz führender Technologien spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Garage ist nicht nur ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld, sondern ermöglicht auch faszinierende Einblicke in die Arbeitsweise unseres Teams an der Schnittstelle von Spitzensport und Technologie", so Victoria Johnson, Chief Marketing Operations Officer des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams. Gemeinsam mit Akkodis haben wir modernste Sprachmodelle mit maßgeschneiderter Hardware kombiniert und unsere Gäste dadurch näher an das Renngeschehen gebracht als je zuvor. Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz waren für diese Lösung entscheidend, und wir freuen uns sehr über das positive Feedback unserer Gäste."

Obwohl die Lösung erstmals in der Formel 1 zum Einsatz kam, reicht ihr Potenzial weit über den Motorsport hinaus. Die zugrunde liegende Architektur verdeutlicht den Trend hin zu intelligenten Edge-Umgebungen. Sie zeigt, wie sich moderne KI, lokale Datenverarbeitung, Physical-AI-Infrastrukturen und Engineering-Expertise kombinieren lassen, um Informationen in Echtzeit genau dort bereitzustellen, wo Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und ein tiefes Verständnis des jeweiligen Kontexts entscheidend sind.

Über AI-Core

AI-Core ist das modulare KI-Ökosystem von Akkodis zur Bereitstellung intelligenter Anwendungen und Lösungen in Cloud-, Hybrid- und Edge-Umgebungen. Basierend auf Akkodis Intelligence und bereits auf führenden Plattformen wie Microsoft Azure validiert, vereint AI-Core branchenspezifische Expertise mit fortschrittlichen KI-Modellen, agentischen Systemen, Automatisierungsfunktionen und mehrsprachiger Intelligenz. Dadurch unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, intelligente Automatisierung, Entscheidungsunterstützung, Testing, Validierung sowie die Echtzeitverarbeitung von Daten zu beschleunigen.

Medienkontakte

Anne Friedrich

SVP, Global Head of Communications, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, External Communications, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Ländern weltweit und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com

SOURCE: Akkodis

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86210

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86210&tr=1

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