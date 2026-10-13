IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna stößt bei Southern Arc in Diamba Sud auf eine 12,8 Meter mächtige Ader mit 7,8 g/t Gold und treibt die Exploration in Bambadji (Senegal) voran

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna stößt bei Southern Arc in Diamba Sud auf eine 12,8 Meter mächtige Ader mit 7,8 g/t Gold und treibt die Exploration in Bambadji (Senegal) voran

Vancouver, British Columbia, 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - freut sich, aktualisierte Ergebnisse der Explorationsbohrungen in den Lagerstätten Southern Arc und Kassasoko im Rahmen des Goldprojekts Diamba Sud im Senegal sowie den Beginn der Bohrungen bei Kabewest auf den kürzlich erworbenen und angrenzenden Bambadji-Liegenschaften bekannt zu geben.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration, erklärte: Das kürzlich abgeschlossene Reverse-Circulation- und Diamantbohrprogramm in der Nähe der Lagerstätten Southern Arc und Kassasoko hat weiterhin sehr vielversprechende Ergebnisse geliefert, die über die aktuellen Tagebaupläne hinausgehen. Ergebnisse wie der Abschnitt mit 3,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 40,8 Metern ab 228 Metern in der Bohrung DSR1149 unterstreichen die Möglichkeit, die Mineralreserve von Diamba Sud weiter auszubauen. Herr Weedon fuhr fort: Auf unseren kürzlich erworbenen Bambadji-Liegenschaften haben die Explorationsbohrungen in Kabewest begonnen, wobei sechs Bohrgeräte im Rahmen einer 8-Millionen-Dollar-Bohrkampagne für den Rest des Jahres 2026 im Einsatz sind. Kabewest ist das größte und am weitesten fortgeschrittene, durch Bohrungen definierte Ziel auf der Liegenschaft und liegt nur 2,3 Kilometer vom geplanten Standort der Diamba-Sud-Anlage entfernt. Erste Bohrkernproben haben starke Ähnlichkeiten mit der in Brekzien enthaltenen Mineralisierung bei Diamba Sud aufgezeigt, und wir sehen den Analyseergebnissen mit Spannung entgegen.

Highlights der Bohrungen von Southern Arc

DSDD699: 6,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 12,0 Metern ab 96 Metern, einschließlich

18,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 2,4 Metern ab 98 Metern sowie

22,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 103 Metern

DSDD715: 2,4 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 28,0 Metern ab 92 Metern, einschließlich

11,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 124 Metern

2,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 20,8 Metern ab 155 Metern, einschließlich

24,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 169 Metern sowie

12,1 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 180 Metern

DSDD792: 5,0 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 7,2 Metern ab 154 Metern, einschließlich

24,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 162 Metern

3,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 17,6 Metern ab 186 Metern, einschließlich

25,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 187 Metern sowie

11,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 195 Metern sowie

21,1 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 198 Metern

1,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 13,6 Metern ab 216 Metern, einschließlich

11,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 227 Metern

DSDD799: 1,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 56,8 Metern ab 26 Metern, einschließlich

24,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 85 Metern

DSR1149: 1,4 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 18,4 Metern ab 187 Metern

3,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 40,8 Metern ab 228 Metern, einschließlich

10,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 248 Metern sowie

17,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 Metern ab 261 Metern und

17,4 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 272 Metern sowie

11,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 274 Metern

DSR1128: 7,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 12,8 Metern ab 103 Metern, einschließlich

59,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 112 Metern sowie

29,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 114 Metern

DSR1132: 4,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 20,0 Metern ab 65 Metern, einschließlich

59,7 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 69 Metern sowie

13,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 76 Metern

Seit der letzten Aktualisierung der Explorationsergebnisse im Februar 2026 wurden bei Southern Arc weitere 196 Reverse-Circulation- (RC) und Diamantbohrungen (DD) mit einer Gesamtlänge von 36.592 Metern abgeschlossen (siehe Abbildung 1), womit das Programm beendet wurde (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 25. Februar 2026, Fortuna durchteuft 6,0 g/t Gold auf 24,1 Metern bei Southern Arc, Projekt Diamba Sud, Senegal). Im Rahmen des Programms konnten erfolgreich Tiefen- und Streichverlängerungen in Richtung Nordosten und Südwesten sowie parallele Strukturen in Richtung Südosten identifiziert werden, wo die Mineralisierung weiterhin offen ist. So durchteufte beispielsweise DSR1132 4,5 g/t Gold über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 20,0 Metern ab 65 Metern innerhalb einer breiten Mineralisierungszone jenseits des aktuellen Tagebauentwurfs (siehe Abbildung 2). Diese Zone bleibt in der Tiefe offen, was den offenen Charakter der Mineralisierung weiter unterstreicht. Eine aktualisierte Schätzung soll für die Berichterstattung über Mineralressourcen und Mineralreserven zum Jahresende erstellt werden, und für 2027 sind weitere Step-out-Bohrungen geplant.

Die Mineralisierung im Southern Arc tritt in Form von variablen, feinen Stockwork-Adernsystemen und diffusen Pyrit-Quarz-Einlagerungen auf, die räumlich eng mit hydrothermalen Brekzien und Karbonat-Einheiten assoziiert sind. Das System weist häufig eine ausgedehnte Hämatit-Alteration auf, was mit der Mineralisierung übereinstimmt, die auch in anderen Lagerstätten von Diamba Sud beobachtet wurde.

Abbildung 1: Goldprojekt Diamba Sud: Lage der Mineralressourcenvorkommen und Explorationsziele

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Abbildung 2: Goldprojekt Diamba Sud: Lagerstätte Southern Arc, Längsschnitt 375NE

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Highlights der Bohrungen in Kassasoko

DSR1119: 5,0 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 Metern ab 88 Metern, einschließlich

19,1 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 88 Metern

2,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 Metern ab 131 Metern

8,1 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 Metern ab 146 Metern, einschließlich

21,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 Metern ab 146 Metern

DSR1122: 3,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,2 Metern ab 49 Metern, einschließlich

19,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 54 Metern

8,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,6 Metern ab 137 Metern, einschließlich

17,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 137 Metern

DSR1157: 2,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 9,6 Metern ab 75 Metern

3,0 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 27,2 Metern ab 95 Metern, einschließlich

13,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 110 Metern sowie

19,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 112 Metern sowie

28,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 116 Metern

3,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 3,2 Metern ab 178 Metern, einschließlich

11,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 181 Metern

DSR1169: 4,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,2 Metern ab 139 Metern, einschließlich

22,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 141 Metern

DSR1171: 1,0 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 16,8 Metern ab 96 Metern

1,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24 Metern ab 160 Metern, einschließlich

22,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 182 Metern

Seit dem letzten Explorationsbericht wurde in Kassasoko ein Programm mit 53 RC- und DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 8.787 Metern abgeschlossen. Dieses Programm war darauf ausgelegt, durch Step-out-Bohrungen die Ausdehnung des mineralisierten Bereichs zu prüfen und dessen Verbindung zur nahegelegenen Lagerstätte Western Splay zu bewerten. Die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen.

Die Mineralisierung bei Kassasoko tritt in eingeschalteten hydrothermalen Brekzien, karbonatischen metasedimentären Einheiten und granitischen bis dioritischen Intrusivgesteinen auf. Sie ist typischerweise mit Adernsystemen verbunden, die vorwiegend in hydrothermalen Brekzien vorkommen.

Bambadji, Senegal: Explorationsarbeitsprogramm

Auf dem kürzlich erworbenen Bambadji-Projekt (siehe Abbildung 3) haben die Bohrarbeiten begonnen. Derzeit sind fünf DD-Bohrgeräte und ein RC-Bohrgerät im Rahmen eines 8 Millionen US-Dollar teuren Explorationsprogramms mit einer Bohrlänge von 51.000 Metern für den Rest des Jahres 2026 im Einsatz (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 10. August 2026, Fortuna erwirbt das vielversprechende Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD).

Abbildung 3: Goldprojekt Bambadji: Lage der Explorationsziele

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Anmerkung: Für Diamba Sud wurden wahrscheinliche Mineralreserven von 20,5 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,75 g/t Au, die 1,15 Millionen Unzen Gold enthalten, gemeldet (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 29. Juni 2026, Fortuna legt solide Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5% von 1 Milliarde US-Dollar bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar/Unze).

Nach einer umfassenden Datenauswertung wurden mehr als acht bohrreife Ziele identifiziert und für Bohrungen im Jahr 2026 priorisiert. Derzeit sind sechs Bohrgeräte bei Kabewest im Einsatz, dem am weitesten fortgeschrittenen Ziel, das sich etwa 2,3 Kilometer vom geplanten Standort der Diamba-Sud-Anlage entfernt befindet. Eine erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressource für Kabewest wird voraussichtlich in die jährliche Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens aufgenommen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist. Die Bohrungen werden im Laufe des restlichen Jahres 2026 und bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 schrittweise auf weitere Prospektionsgebiete ausgeweitet, darunter Fatima, Djenebou, Latifa, Kach, Wari und Kabetea.

Darüber hinaus wird weiter daran gearbeitet, die Ziele für die Feldsaison 2027 entlang der mehr als 60 Kilometer langen Streichlänge der neu erworbenen Konzessionen weiter zu verfeinern. Auf der Grundlage geophysikalischer und geochemischer Daten sowie durch Feldkartierungen bestätigt wurden drei hochprospektive mineralisierte Zonen identifiziert. Die wenigen historischen Bohrungen waren im Allgemeinen flach und weit auseinanderliegend, wobei mehrere mehrere Kilometer lange Lücken entlang dieser anomalen Goldzonen überzeugende Ziele für die Explorationsprogramme von Fortuna in den Jahren 2026 und 2027 darstellen.

Die geologische Auswertung der ersten DD-Bohrlöcher bei Kabewest hat starke Ähnlichkeiten mit dem nahegelegenen Diamba-Sud-Mineralisierungsstil aufgezeigt, darunter ausgedehnte hydrothermale Brekziation, Hämatit-Silica-Alteration und Pyritbildung (siehe Abbildung 4), was mit der zuvor von Barrick modellierten Mineralisierung übereinstimmt (siehe Abbildung 5). Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Die Integration der ehemaligen technischen Mitarbeiter von Barrick in das Explorationsteam von Fortuna im Senegal wurde erfolgreich abgeschlossen. Dies sorgt für wertvolle Kontinuität, unterstützt den raschen Fortschritt der Feld- und Bohrarbeiten und verbessert das Verständnis des Unternehmens für die übergreifende geologische Architektur der Region.

Abbildung 4: Beispiele für hydrothermale Brekzien aus Kabewest, die Ähnlichkeiten mit dem Mineralisierungsstil des Gebiets D bei Diamba Sud aufzeigen

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Ausführliche Informationen zur Bohrung DSDD385 finden Sie in der Pressemitteilung von Fortuna vom 27. Mai 2025 mit dem Titel Fortuna bohrt 8,6 g/t Gold auf 13,6 Metern im Prospektionsgebiet Southern Arc, Projekt Diamba Sud, Senegal.

Abbildung 5: Querschnitt 150SW durch Kabewest, der den historischen mineralisierten Abschnitt hervorhebt

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Hinweis: Einzelheiten zu den historischen Bohrungen finden Sie in der Pressemitteilung von Fortuna vom 10. August 2026 mit dem Titel Fortuna erwirbt das vielversprechende Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD.

Ausführliche Informationen zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA - QC)

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen kamen die folgenden Verfahren und Methoden zum Einsatz. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) kam ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer mit Frontprobenahme zum Einsatz, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt wurden. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn der Wassereinfluss den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mithilfe eines dreistufigen Teilers aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu gewinnen. Die verbleibenden 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und validiert waren. Grobkörnige Ausschussproben aller mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Bohrkronen der Größe HQ, bevor bei der Durchbohrung von frischem Gestein auf Bohrkronen der Größe NQ umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert und in versiegelte Beutel verpackt sowie bis zum Versand sicher vor Ort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden mit Firmenfahrzeugen oder per kommerziellem Kurierdienst zu den Aufbereitungslabors von ALS Global in Kedougou (Senegal) transportiert; die aufbereiteten Probenpulpe wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur Analyseeinrichtung von ALS Global in Ouagadougou (Burkina Faso) befördert. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse mittels einer 50-Gramm-Charge und eines Feuerprobenverfahrens mit atomarabsorptivem Abschluss durchgeführt. Proben, deren Analyseergebnisse über 10 ppm Au lagen, wurden erneut mit einer 50-Gramm-Charge und einem Feuerprobeverfahren mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einfügen von Leerproben, Doppelproben und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das Labor von ALS Global eigene Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken sowie durch Begutachtung von Diamantbohrkernen verifiziert. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Machbarkeitsphase befindet. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Aussagen zur Entwicklung des Projekts Diamba Sud, einschließlich des geplanten Standorts für die Anlage, zur beabsichtigten Erstellung einer aktualisierten Mineralressourcen- und Mineralreservenabschätzung zum Jahresende sowie zu den Bohrplänen für 2027; Aussagen, dass eine erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressource für Kabewest im ersten Quartal 2027 erwartet wird; die Bohrpläne des Unternehmens für das Bambadji-Projekt; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, vertragliche und genehmigungsrechtliche oder sonstige regulatorische Anforderungen zu erfüllen; Genehmigungen und sonstige Angelegenheiten. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, verwendet, detailliert, war, Gewinn, geplant, spiegelt wider, wird, erwartet, geschätzt, enthaltend, verbleibend, sein oder durch Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlichen Erträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Israel und der Hamas sowie zwischen dem Iran, Israel und den Vereinigten Staaten, und die Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Terminkontrakten und Optionsverträgen für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen und Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Bereich der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; die Annahme, dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Richtigkeit der prognostizierten Gehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten hinsichtlich der Produktion, der Belegschaft, der Geschäftstätigkeit, des Betriebs und der Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Entwicklungen bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, einschließlich für den Bau einer Mine im Projekt Diamba Sud und die Untertagebauweise in der Mine Séguéla; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und Mineralreserven

Die hierin enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Goldprojekt Diamba Sud, Senegal: Einzelheiten zum Bohrprogramm und Untersuchungsergebnisse

HoleID Easting (WGS84_29N) Northing (WGS84_29N) Elev. EOH1,2 UTM Dip Depth2,3 Depth2 Drilled2 ETW4 Au (ppm) Hole Area

Azi W

Depth muth From To idth (m

(m) (m) )

(m) (m) (m) Type5

DSDD726 231544 1425966 144 94 150 -55 78 87 9 7.20 1.5 DD Kassasoko

DSDD729 231589 1425904 145 112 150 -55 27 28 1 0.80 7.6 DD Kassasoko

38 66 28 22.40 0.7 DD Kassasoko

Including 41 42 1 Core Loss DD Kassasoko

DSDD734 231566 1425922 145 101 150 -55 15 23 8 6.40 1.3 DD Kassasoko

30 40 10 8.00 0.5 DD Kassasoko

DSDD737 231793 1425932 144 80 150 -55 NSI DD Kassasoko

DSDD770 231535 1426150 147 204 270 -50 110 117 7 5.60 2.1 DD Kassasoko

195 204 9 7.20 0.6 DD Kassasoko

DSDD774 231556 1426104 146 186 150 -50 120 150 30 24.00 0.6 DD Kassasoko

170 185 15 12.00 1.8 DD Kassasoko

DSDD781 231443 1426104 143 198 150 -50 NSI DD Kassasoko

DSDD787 231569 1426186 147 198 150 -50 NSI DD Kassasoko

DSDD808 231414 1426157 146 269 150 -50 61 68 7 5.60 3.3 DD Kassasoko

74 83 9 7.20 2.2 DD Kassasoko

96 113 17 13.60 1.3 DD Kassasoko

DSDD812 231497 1426133 146 254 150 -50 141 145 4 3.20 1.7 DD Kassasoko

207 216 9 7.20 2.1 DD Kassasoko

Including 211 212 1 0.80 10.9 DD Kassasoko

228 230 2 1.60 3.6 DD Kassasoko

DSDD815 231480 1426163 146 289 150 -50 180 186 6 4.80 1.1 DD Kassasoko

217 237 20 16.00 0.8 DD Kassasoko

DSDD820 231352 1426175 146 305 150 -50 NSI DD Kassasoko

DSR1065 231531 1425934 145 114 150 -50 38 40 2 1.60 2.9 RC Kassasoko

DSR1066 231518 1425911 145 108 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1067 231600 1425810 144 117 150 -50 13 20 7 5.60 3.3 RC Kassasoko

Including 14 15 1 0.80 13.6 RC Kassasoko

DSR1068 231626 1425811 144 108 150 -50 RC Kassasoko

DSR1069 231529 1425834 144 100 150 -55 45 62 17 13.60 0.5 RC Kassasoko

71 76 5 4.00 2.8 RC Kassasoko

Including 73 74 1 0.80 12.2 RC Kassasoko

DSR1070 231544 1425812 144 88 150 -55 NSI RC Kassasoko

DSR1071 231693 1425835 144 130 150 -55 NSI RC Kassasoko

DSR1072 231643 1425968 143 108 150 -55 NSI RC Kassasoko

DSR1073 231629 1425998 143 120 150 -55 NSI RC Kassasoko

DSR1074 231660 1425993 143 162 150 -55 NSI RC Kassasoko

DSR1075 231577 1426003 144 90 150 -55 NSI RC Kassasoko

DSR1116 231549 1426126 147 168 150 -50 113 114 1 0.80 6.3 RC Kassasoko

124 157 33 26.40 1.4 RC Kassasoko

DSR1117 231518 1426168 148 200 150 -50 88 90 2 1.60 3.9 RC Kassasoko

111 121 10 8.00 1.4 RC Kassasoko

DSR1118 231424 1426137 145 168 150 -50 53 67 14 11.20 0.7 RC Kassasoko

76 77 1 0.80 5.9 RC Kassasoko

93 111 18 14.40 2.7 RC Kassasoko

Including 110 111 1 0.80 28.2 RC Kassasoko

162 167 5 4.00 3.5 RC Kassasoko

Including 164 165 1 0.80 14.0 RC Kassasoko

DSR1119 231406 1426176 142 186 150 -50 88 95 7 5.60 5.0 RC Kassasoko

Including 88 89 1 0.80 19.1 RC Kassasoko

131 138 7 5.60 2.9 RC Kassasoko

146 153 7 5.60 8.1 RC Kassasoko

Including 146 148 2 1.60 21.9 RC Kassasoko

DSR1120 231818 1426064 145 132 150 -50 63 68 5 4.00 1.6 RC Kassasoko

DSR1121 231788 1426107 146 198 150 -50 8 16 8 6.40 1.4 RC Kassasoko

142 151 9 7.20 0.9 RC Kassasoko

DSR1122 231769 1426152 145 180 150 -50 49 63 14 11.20 3.5 RC Kassasoko

Including 54 55 1 0.80 19.8 RC Kassasoko

137 139 2 1.60 8.8 RC Kassasoko

Including 137 138 1 0.80 17.2 RC Kassasoko

DSR1123 231740 1426196 148 150 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1124 231714 1426235 149 186 150 -50 77 85 8 6.40 1.0 RC Kassasoko

DSR1127 231642 1426374 150 162 150 -50 135 142 7 5.60 1.7 RC Kassasoko

DSR1153 231703 1426155 147 150 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1154 231676 1426197 148 150 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1155 231651 1426247 149 186 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1156 231739 1426118 147 150 150 -50 100 101 1 0.80 6.6 RC Kassasoko

DSR1157 231627 1426099 146 182 150 -50 75 87 12 9.60 2.8 RC Kassasoko

95 129 34 27.20 3.0 RC Kassasoko

Including 110 111 1 0.80 13.5 RC Kassasoko

And 112 113 1 0.80 19.3 RC Kassasoko

And 116 117 1 0.80 28.3 RC Kassasoko

137 150 13 10.40 0.9 RC Kassasoko

178 182 4 3.20 3.3 RC Kassasoko

Including 181 182 1 0.80 11.3 RC Kassasoko

DSR1158 231600 1426128 147 180 150 -50 90 121 31 24.80 1.3 RC Kassasoko

Including 108 109 1 0.80 10.6 RC Kassasoko

129 151 22 17.60 0.7 RC Kassasoko

DSR1159 231836 1426125 147 174 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1160 231819 1426166 147 210 150 -50 78 81 3 2.40 2.0 RC Kassasoko

DSR1161 231581 1426063 145 184 150 -50 147 161 14 11.20 0.6 RC Kassasoko

168 184 16 12.80 0.5 RC Kassasoko

DSR1162 231549 1426033 144 162 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1163 231436 1426031 145 180 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1164 231461 1425987 145 150 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1165 231413 1425968 146 126 150 -50 NSI RC Kassasoko

DSR1166 231529 1426082 146 192 150 -50 184 192 8 6.40 1.1 RC Kassasoko

DSR1167 231683 1426099 145 162 150 -50 82 99 17 13.60 1.1 RC Kassasoko

130 135 5 4.00 1.1 RC Kassasoko

146 162 16 12.80 2.1 RC Kassasoko

DSR1168 231655 1426144 147 192 150 -50 84 90 6 4.80 1.7 RC Kassasoko

140 148 8 6.40 0.6 RC Kassasoko

170 177 7 5.60 1.1 RC Kassasoko

DSR1169 231629 1426187 148 180 150 -50 139 153 14 11.20 4.8 RC Kassasoko

Including 141 142 1 0.80 22.3 RC Kassasoko

168 176 8 6.40 0.9 RC Kassasoko

DSR1170 231608 1426226 149 204 150 -50 151 156 5 4.00 1.4 RC Kassasoko

166 186 20 16.00 2.1 RC Kassasoko

Including 177 178 1 0.80 10.2 RC Kassasoko

DSR1171 231584 1426271 149 204 150 -50 96 117 21 16.80 1.0 RC Kassasoko

129 134 5 4.00 1.2 RC Kassasoko

148 154 6 4.80 1.4 RC Kassasoko

160 190 30 24.00 1.9 RC Kassasoko

Including 182 183 1 0.80 22.3 RC Kassasoko

DSR1172 231389 1426012 145 204 150 -50 188 190 2 1.60 3.9 RC Kassasoko

DSR1111 233734 1425582 143 156 150 -60 NSI RC Kouroudiako

DSR1112 233692 1425646 142 174 150 -60 34 44 10 8.00 0.5 RC Kouroudiako

DSR1113 233901 1425531 147 144 150 -60 NSI RC Kouroudiako

DSR1114 233851 1425607 147 174 150 -60 56 63 7 5.60 0.9 RC Kouroudiako

DSR1115 233773 1425835 147 138 150 -60 46 59 13 10.40 1.1 RC Kouroudiako

DSDD670 231065 1426675 153 132 270 -55 93 103 10 8.00 1.8 DD Moungoundi

115 123.7 8.7 6.96 1.9 DD Moungoundi

DSDD673 231065 1426650 152 215 270 -55 114 119 5 4.00 1.1 DD Moungoundi

DSDD675 230793 1426847 153 119 90 -55 41 45 4 3.20 2.4 DD Moungoundi

DSDD679 230765 1426844 152 149 90 -55 13 14 1 0.80 6.4 DD Moungoundi

104 124 20 16.00 0.8 DD Moungoundi

DSDD682 230957 1426720 152 104 90 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD684 230890 1426730 152 162 90 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD762 232644 1425974 141 215 150 -50 145 154 9 7.20 1.1 DD Moungoundi

170 197 27 21.60 1.6 DD Moungoundi

DSDD764 231012 1426621 151 152 270 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD767 231086 1426651 152 224 270 -55 81 100 19 15.20 1.5 DD Moungoundi

DSDD772 231089 1426674 152 197 270 -55 63 69 6 4.80 4.1 DD Moungoundi

95 115 20 16.00 0.8 DD Moungoundi

121 127 6 4.80 0.9 DD Moungoundi

DSDD778 230963 1426629 150 226 270 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD470 232763 1426110 144 322 150 -50 138 141 3 2.40 3.7 RCD Southern Arc

270 307 37 29.60 1.0 RCD Southern Arc

DSDD668 232210 1426169 145 168 150 -50 72 84 12 9.60 1.4 DD Southern Arc

Including 83 84 1 0.80 13.6 DD Southern Arc

DSDD669 232662 1426136 144 159 150 -50 107 108 1 0.80 5.8 DD Southern Arc

DSDD671 232698 1426119 145 231 150 -50 148 150 2 1.60 2.9 DD Southern Arc

197 204 7 5.60 1.0 DD Southern Arc

DSDD672 232239 1426074 145 84 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD674 232314 1426105 143 176 150 -50 37 54.2 17.2 13.76 1.2 DD Southern Arc

DSDD676 232910 1426021 143 138 150 -50 39 46 7 5.60 0.8 DD Southern Arc

57 77.2 20.2 16.16 0.5 DD Southern Arc

DSDD677 232298 1426137 143 210 150 -50 34 42 8 6.40 1.4 DD Southern Arc

63 74 11 8.80 1.0 DD Southern Arc

85 101 16 12.80 0.7 DD Southern Arc

208 210 2 1.60 3.7 DD Southern Arc

DSDD678 232882 1426046 143 171 150 -50 28 33 5 4.00 6.9 DD Southern Arc

Including 30 32 2 1.60 15.8 DD Southern Arc

DSDD680 232864 1426338 143 297 150 -50 83 87 4 3.20 4.3 DD Southern Arc

93 99 6 4.80 12.9 DD Southern Arc

Including 93 94 1 0.80 31.1 DD Southern Arc

And 97 99 2 1.60 22.8 DD Southern Arc

DSDD681 232267 1426457 148 225 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD683 232818 1426343 143 264 150 -50 109 132 23 18.40 1.2 DD Southern Arc

195 202 7 5.60 0.8 DD Southern Arc

DSDD685 232913 1426341 143 263 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD686 232867 1425933 143 266 150 -50 175 191 16 12.80 0.6 DD Southern Arc

DSDD689 232887 1426336 143 291 150 -50 203 206 3 2.40 36.9 DD Southern Arc

Including 205 206 1 0.80 108.5 DD Southern Arc

DSDD690 232795 1426332 143 344 150 -50 100 112 12 9.60 0.9 DD Southern Arc

167 180 13 10.40 4.5 DD Southern Arc

229 231 2 1.60 3.0 DD Southern Arc

DSDD691 232842 1425923 143 215 150 -50 127 145 18 14.40 0.6 DD Southern Arc

DSDD692 232850 1426294 143 290 150 -48 126 134 8 6.40 2.9 DD Southern Arc

222 241 19 15.20 0.7 DD Southern Arc

DSDD694 232910 1426297 143 231 150 -50 121 124 3 2.40 3.2 DD Southern Arc

DSDD695 232881 1425946 143 215 150 -50 137 156 19 15.20 0.6 DD Southern Arc

164 203 39 31.20 0.7 DD Southern Arc

DSDD696 232789 1426398 143 288 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD697 232861 1426383 143 291 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD698 232943 1425938 143 200 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD699 232761 1426377 144 330 150 -50 96 111 15 12.00 6.8 DD Southern Arc

Including 98 101 3 2.40 18.9 DD Southern Arc

And 103 104 1 0.80 22.6 DD Southern Arc

DSDD700 232831 1426378 143 273 150 -50 184 197 13 10.40 1.1 DD Southern Arc

DSDD702 232973 1425978 143 187 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD703 233162 1425965 141 183 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD704 232723 1426413 145 393 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD705 233047 1426115 141 198 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD707 232783 1425818 141 180 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD708 233121 1426186 145 249 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD709 232760 1425810 140 215 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD710 232395 1426062 142 219 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD711 232888 1425895 143 264 150 -50 17 31 14 11.20 0.6 DD Southern Arc

100 146 46 36.80 0.7 DD Southern Arc

208 215 7 5.60 1.0 DD Southern Arc

DSDD712 232429 1426086 141 243 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD713 232731 1425763 141 212 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD715 232355 1426010 142 207 150 -50 92 127 35 28.00 2.4 DD Southern Arc

Including 124 125 1 0.80 11.5 DD Southern Arc

155 181 26 20.80 2.8 DD Southern Arc

Including 169 170 1 0.80 24.6 DD Southern Arc

And 180 181 1 0.80 12.1 DD Southern Arc

DSDD716 232705 1425808 141 227 150 -50 152 158 6 4.80 0.9 DD Southern Arc

DSDD717 232873 1425886 142 222 150 -50 111 116 5 4.00 1.5 DD Southern Arc

154 168 14 11.20 0.6 DD Southern Arc

DSDD718 232333 1426070 143 264 150 -50 116 137 21 16.80 2.3 DD Southern Arc

DSDD719 232908 1425905 143 264 150 -50 44 53 9 7.20 0.8 DD Southern Arc

164 173 9 7.20 1.0 DD Southern Arc

237 256 19 15.20 1.1 DD Southern Arc

DSDD720 232737 1425854 145 260 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD722 232370 1426101 145 204 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD723 232749 1425928 142 264 150 -50 70 91 21 16.80 2.2 DD Southern Arc

Incliding 86 87 1 0.80 23.5 DD Southern Arc

DSDD725 232405 1426126 141 225 150 -50 49 64 15 12.00 0.8 DD Southern Arc

DSDD727 232761 1425866 141 151 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD728 232812 1425922 143 144 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD730 232463 1426123 142 186 150 -50 43 52 9 7.20 0.8 DD Southern Arc

DSDD731 232740 1425900 141 183 150 -50 53 72 19 15.20 0.5 DD Southern Arc

DSDD732 232289 1426047 143 141 150 -50 33 37 4 3.20 1.3 DD Southern Arc

DSDD733 232822 1425853 142 182 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD735 232654 1425897 141 171 150 -50 121 158 37 29.60 1.4 DD Southern Arc

DSDD736 232267 1426084 141 192 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD738 232543 1425979 142 102 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD739 232258 1426133 144 153 150 -50 26 34 8 6.40 1.0 DD Southern Arc

DSDD740 232496 1425964 142 81 150 -50 6 12 6 4.80 1.1 DD Southern Arc

DSDD741 232151 1426016 144 144 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD742 232240 1426128 144 168 150 -50 20 23 3 2.40 5.2 DD Southern Arc

DSDD743 232340 1425998 147 210 150 -50 186 201 15 12.00 0.5 DD Southern Arc

DSDD744 233075 1425803 141 123 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD745 232287 1426094 144 165 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD746 232382 1425975 141 186 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD747 232665 1425928 140 182 150 -50 106 113 7 5.60 1.2 DD Southern Arc

140 161 21 16.80 0.8 DD Southern Arc

DSDD748 232713 1425897 140 154 150 -50 108 111 3 2.40 2.1 DD Southern Arc

117 120 3 2.40 5.3 DD Southern Arc

DSDD749 232330 1426127 142 150 150 -50 18 20 2 1.60 4.0 DD Southern Arc

DSDD750 232399 1426003 142 147 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD751 232628 1425937 141 179 150 -50 153 159 6 4.80 4.6 DD Southern Arc

Including 153 154 1 0.80 14.6 DD Southern Arc

DSDD752 232678 1425899 140 188 150 -50 117 129 12 9.60 1.2 DD Southern Arc

DSDD753 232316 1426150 142 159 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD754 232385 1426027 142 153 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD755 232603 1425982 141 150 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD756 232364 1426145 142 168 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD757 232434 1426029 141 150 150 -50 49 50 1 0.80 7.8 DD Southern Arc

DSDD758 232667 1425983 141 224 150 -50 138 140 2 1.60 3.4 DD Southern Arc

160 193 33 26.40 2.0 DD Southern Arc

DSDD759 232689 1425885 140 227 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD760 232348 1426172 142 210 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD761 232350 1425980 142 237 150 -50 212 220 8 6.40 0.6 DD Southern Arc

DSDD763 232954 1425816 142 257 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD765 232582 1426027 141 224 150 -50 196 207 11 8.80 3.6 DD Southern Arc

Including 202 203 1 0.80 16.1 DD Southern Arc

DSDD766 232442 1426164 142 168 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD768 232307 1425953 143 228 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD769 232618 1426018 141 197 150 -50 129 131 2 1.60 6.0 DD Southern Arc

including 130 131 1 0.80 11.0 DD Southern Arc

DSDD771 233026 1425893 143 233 150 -50 185 204 19 15.20 0.7 DD Southern Arc

DSDD773 232277 1425996 143 246 150 -50 199 221 22 17.60 1.0 DD Southern Arc

DSDD775 232683 1426107 144 248 150 -50 71 78 7 5.60 2.3 DD Southern Arc

170 176 6 4.80 1.6 DD Southern Arc

229 236 7 5.60 0.9 DD Southern Arc

DSDD776 232994 1425839 142 62 150 -50 8 9 1 0.80 5.5 DD Southern Arc

DSDD777 233019 1425797 141 71 150 -50 13 21 8 6.40 0.8 DD Southern Arc

48 56 8 6.40 1.6 DD Southern Arc

DSDD779 232678 1425859 141 221 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD780 232959 1425763 141 164 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD782 232646 1426073 143 173 150 -50 79 89 10 8.00 0.8 DD Southern Arc

102 110 8 6.40 1.2 DD Southern Arc

DSDD783 232801 1426050 143 287 150 -50 68 91 23 18.40 0.9 DD Southern Arc

118 133 15 12.00 2.3 DD Southern Arc

152 169 17 13.60 1.7 DD Southern Arc

including 166 167 1 0.80 20.1 DD Southern Arc

189 193 4 3.20 1.7 DD Southern Arc

249 260 11 8.80 0.8 DD Southern Arc

DSDD784 232685 1426009 142 198 150 -50 97 129 32 25.60 0.6 DD Southern Arc

DSDD785 232914 1425794 141 185 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD786 232613 1425868 142 178 150 -50 103 113 10 8.00 0.6 DD Southern Arc

121 132 11 8.80 0.7 DD Southern Arc

139 149 10 8.00 1.5 DD Southern Arc

DSDD788 232874 1426318 143 251 150 -50 184 189 5 4.00 1.2 DD Southern Arc

206 218 12 9.60 1.2 DD Southern Arc

DSDD789 232808 1426316 143 299 150 -50 89 109 20 16.00 1.9 DD Southern Arc

Including 90 91 1 0.80 14.4 DD Southern Arc

171 182 11 8.80 0.9 DD Southern Arc

223 225 2 1.60 6.2 DD Southern Arc

DSDD790 232935 1426264 143 234 150 -50 191 224 33 26.40 1.9 DD Southern Arc

Including 191 192 1 0.80 10.2 DD Southern Arc

And 195 196 1 0.80 16.4 DD Southern Arc

And 197 198 1 Core Loss DD Southern Arc

DSDD791 232643 1425918 141 185 150 -50 151 168 17 13.60 0.7 DD Southern Arc

DSDD792 232988 1426224 143 255 150 -50 154 163 9 7.20 5.0 DD Southern Arc

including 162 163 1 0.80 24.8 DD Southern Arc

169 175 6 4.80 2.4 DD Southern Arc

186 208 22 17.60 3.9 DD Southern Arc

including 187 188 1 0.80 25.2 DD Southern Arc

And 195 196 1 0.80 11.6 DD Southern Arc

And 198 199 1 0.80 21.1 DD Southern Arc

216 233 17 13.60 1.9 DD Southern Arc

including 227 228 1 0.80 11.8 DD Southern Arc

DSDD793 232665 1425874 141 152 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD794 232898 1426317 143 228 150 -50 140 143 3 2.40 3.2 DD Southern Arc

DSDD795 232680 1425959 141 189 150 -50 127 144 17 13.60 0.8 DD Southern Arc

157 184 27 21.60 1.1 DD Southern Arc

DSDD797 232909 1425847 142 206 150 -50 32 42 10 8.00 1.0 DD Southern Arc

72 77 5 4.00 1.5 DD Southern Arc

DSDD798 232698 1425914 140 171 150 -50 96 112 16 12.80 0.5 DD Southern Arc

DSDD799 232798 1426194 144 209 150 -50 26 97 71 56.80 1.8 DD Southern Arc

Including 85 86 1 0.80 24.5 DD Southern Arc

121 125 4 3.20 1.6 DD Southern Arc

149 177 28 22.40 0.6 DD Southern Arc

DSDD800 232852 1425988 143 254 150 -50 96 112 16 12.80 0.9 DD Southern Arc

141 165 24 19.20 2.0 DD Southern Arc

198 216 18 14.40 0.6 DD Southern Arc

224 239 15 12.00 3.7 DD Southern Arc

Including 229 230 1 0.80 44.2 DD Southern Arc

DSDD801 232704 1425962 140 195 150 -50 114 129 15 12.00 1.0 DD Southern Arc

DSDD802 232934 1425863 142 267 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD803 232712 1426242 145 182 150 -50 57 60 3 2.40 2.0 DD Southern Arc

DSDD804 232623 1426048 142 237 150 -50 150 172 22 17.60 1.0 DD Southern Arc

DSDD805 232696 1426135 145 254 150 -50 74 84 10 8.00 1.2 DD Southern Arc

98 100 2 1.60 3.0 DD Southern Arc

DSDD806 232932 1425807 142 173 150 -50 117 131 14 11.20 0.7 DD Southern Arc

DSDD369 232795 1426236 144 227 150 -50 147 164 17 13.60 0.7 DD Southern Arc

DSDD498 232713 1426154 145 246 150 -50 84.3 89.65 5.35 4.28 1.9 DD Southern Arc

DSDD559 232753 1426132 145 180 150 -50 154 171 17 13.60 2.2 DD Southern Arc

DSDD586 232536 1426234 145 263 150 -50 51.85 57 5.15 4.12 1.0 DD Southern Arc

DSDD594 232561 1426182 144 242 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD601 232738 1426112 145 246 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD624 232671 1426026 142 240 150 -50 121 136 15 12.00 0.9 DD Southern Arc

DSDD807 232885 1425838 142 184 150 -50 85 93 8 6.40 0.7 DD Southern Arc

DSDD809 232898 1425926 143 308 150 -50 58 60 2 1.60 4.1 DD Southern Arc

91 105 14 11.20 0.7 DD Southern Arc

134 140 6 4.80 1.2 DD Southern Arc

278 287 9 7.20 0.6 DD Southern Arc

DSDD810 232341 1426379 147 216 150 -50 58 67 9 7.20 1.8 DD Southern Arc

74 75 1 0.80 5.8 DD Southern Arc

DSDD811 232743 1426424 144 228 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD813 232828 1425952 143 164 150 -50 71 83 12 9.60 0.8 DD Southern Arc

DSDD814 232760 1425908 142 117 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD816 232786 1425921 143 80 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD818 232878 1425918 143 195 150 -50 33 51 18 14.40 0.6 DD Southern Arc

93 149 56 44.80 0.8 DD Southern Arc

DSDD819 232815 1425880 143 60 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD821 232785 1425862 142 80 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD822 232773 1425882 142 104 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSR1006 232779 1426089 145 319 150 -50 180 221 41 32.80 1.6 RCD Southern Arc

262 285 23 18.40 2.6 RCD Southern Arc

Including 283 284 1 0.80 23.5 RCD Southern Arc

DSR1008 232738 1426160 145 204 150 -50 170 177 7 5.60 3.4 RCD Southern Arc

DSR1149 232777 1426038 143 283 150 -50 121 131 10 8.00 1.5 RCD Southern Arc

143 151 8 6.40 1.1 RCD Southern Arc

187 210 23 18.40 1.4 RCD Southern Arc

228 279 51 40.80 3.9 RCD Southern Arc

Including 248 249 1 0.80 10.2 RCD Southern Arc

And 261 263 2 1.60 17.3 RCD Southern Arc

And 272 273 1 0.80 17.4 RCD Southern Arc

And 274 275 1 0.80 11.3 RCD Southern Arc

DSR1150 232830 1426035 144 292 150 -50 32 41 9 7.20 2.6 RCD Southern Arc

115 124 9 7.20 2.0 RCD Southern Arc

Including 121 122 1 0.80 10.6 RCD Southern Arc

202 215 13 10.40 2.0 RCD Southern Arc

Including 202 203 1 0.80 10.9 RCD Southern Arc

DSR1152 232802 1425994 143 256 150 -50 82 98 16 12.80 1.1 RCD Southern Arc

109 121 12 9.60 3.4 RCD Southern Arc

Including 111 112 1 0.80 22.2 RCD Southern Arc

150 161 11 8.80 0.7 RCD Southern Arc

DSR968 232631 1426148 145 290 150 -50 122 123 1 0.80 8.1 RCD Southern Arc

169 178 9 7.20 5.0 RCD Southern Arc

Including 170 171 1 0.80 23.4 RCD Southern Arc

184 198 14 11.20 1.1 RCD Southern Arc

DSR970 232789 1426068 144 281 150 -50 140 154 14 11.20 4.7 RCD Southern Arc

Including 141 142 1 0.80 15.9 RCD Southern Arc

And 149 150 1 0.80 17.6 RCD Southern Arc

183 194 11 8.80 0.5 RCD Southern Arc

DSR972 232814 1426027 144 244 150 -50 121 156 35 28.00 1.4 RCD Southern Arc

181 187 6 4.80 3.8 RCD Southern Arc

Including 182 183 1 Core Loss RCD Southern Arc

203 225 22 17.60 1.3 RCD Southern Arc

DSR1076 232692 1425941 140 148 150 -50 101 121 20 16.00 2.5 RC Southern Arc

Including 102 103 1 0.80 15.5 RC Southern Arc

DSR1077 232714 1425941 141 154 150 -50 53 64 11 8.80 0.7 RC Southern Arc

89 115 26 20.80 2.0 RC Southern Arc

131 147 16 12.80 1.3 RC Southern Arc

DSR1078 233003 1425811 142 108 150 -50 2 17 15 12.00 1.0 RC Southern Arc

DSR1079 232978 1425861 142 162 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1080 233054 1425847 142 132 150 -50 117 127 10 8.00 0.7 RC Southern Arc

DSR1081 233162 1425859 140 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1082 233398 1425652 140 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1083 233328 1425773 141 126 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1084 233301 1425818 141 144 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1085 233020 1425504 144 122 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1086 232994 1425549 143 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1087 232925 1425672 140 156 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1088 232587 1425907 142 150 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1089 232560 1425950 142 160 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1090 232541 1425889 142 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1091 232434 1425883 142 171 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1092 232405 1425926 142 126 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1093 232346 1425826 143 144 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1094 232305 1425699 147 144 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1095 232245 1425609 150 150 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1096 232225 1425657 148 144 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1097 232109 1425636 146 132 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1098 231995 1425634 149 138 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1099 231971 1425679 147 132 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1100 232034 1425769 144 174 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1101 232201 1425867 142 156 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1102 232104 1425833 142 126 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1103 232898 1426472 142 150 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1104 233125 1426945 142 66 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1105 233097 1426541 142 180 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1106 233077 1426577 144 132 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1107 233134 1426673 145 174 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1108 233214 1426543 143 132 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1109 233282 1426816 145 120 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1110 233248 1426861 147 126 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1128 232779 1426359 144 150 150 -50 103 119 16 12.80 7.8 RC Southern Arc

Including 112 113 1 0.80 59.5 RC Southern Arc

And 114 115 1 0.80 29.8 RC Southern Arc

DSR1129 233014 1426184 143 155 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1130 233030 1426151 143 140 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1131 232929 1425978 143 96 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1132 232730 1425919 142 150 150 -50 65 90 25 20.00 4.5 RC Southern Arc

Including 69 70 1 0.80 59.7 RC Southern Arc

And 76 77 1 0.80 13.9 RC Southern Arc

100 110 10 8.00 0.8 RC Southern Arc

DSR1133 232662 1426048 143 162 150 -50 77 90 13 10.40 0.8 RC Southern Arc

149 159 10 8.00 0.7 RC Southern Arc

DSR1134 232514 1426136 143 90 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1135 232757 1426260 144 84 150 -50 38 48 10 8.00 2.2 RC Southern Arc

DSR1136 232733 1426297 145 96 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1137 232853 1426062 144 120 150 -50 50 77 27 21.60 1.7 RC Southern Arc

Including 75 76 1 0.80 17.2 RC Southern Arc

DSR1138 232874 1426025 143 102 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1139 232919 1425989 143 111 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1140 232829 1426095 144 120 150 -50 80 86 6 4.80 2.7 RC Southern Arc

95 98 3 2.40 2.0 RC Southern Arc

DSR1141 232830 1426134 144 155 150 -50 18 50 32 25.60 2.7 RC Southern Arc

Including 35 36 1 0.80 22.4 RC Southern Arc

74 82 8 6.40 3.4 RC Southern Arc

DSR1142 232731 1426209 145 150 150 -50 48 57 9 7.20 2.6 RC Southern Arc

DSR1143 232678 1426264 146 138 150 -50 15 22 7 5.60 2.1 RC Southern Arc

46 52 6 4.80 1.0 RC Southern Arc

60 67 7 5.60 7.6 RC Southern Arc

Including 62 63 1 0.80 44.2 RC Southern Arc

DSR1144 233137 1425890 141 144 150 -50 105 110 5 4.00 1.2 RC Southern Arc

DSR1145 232646 1426302 146 96 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1146 232728 1426286 145 80 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1147 232364 1426355 147 114 150 -50 0 47 47 37.60 2.8 RC Southern Arc

Including 10 11 1 0.80 18.7 RC Southern Arc

And 18 19 1 0.80 14.0 RC Southern Arc

DSR1148 232808 1426067 144 110 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1151 232825 1426005 143 102 150 -50 NSI RC Southern Arc

DSR1152 232798 1425995 143 256 150 -50 82 98 16 12.80 1.1 RC Southern Arc

109 121 12 9.60 3.4 RC Southern Arc

Including 111 112 1 0.80 22.2 RC Southern Arc

150 161 11 8.80 0.7 RC Southern Arc

DSDD687 230925 1426394 147 128 90 -60 NSI DD Western Splay

DSDD688 230935 1426350 146 180 90 -55 148 171 23 18.40 1.1 DD Western Splay

DSDD693 230989 1426323 146 95 90 -50 7 16 9 7.20 0.9 DD Western Splay

DSDD701 230969 1426293 143 113 90 -55 NSI DD Western Splay

DSDD706 231238 1426275 145 122 90 -50 NSI DD Western Splay

DSDD714 231287 1426347 148 92 90 -50 NSI DD Western Splay

DSDD721 231243 1426255 144 110 90 -50 NSI DD Western Splay

DSDD724 231229 1426400 149 107 90 -60 NSI DD Western Splay

Anmerkungen:

1. EOH: Bohrlochende

2. Tiefen und Mächtigkeiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet

3. NSI: Keine nennenswerten Abschnitte

4. ETW: Geschätzte tatsächliche Mächtigkeit

5. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrkern | RCD: Reverse-Circulation-Bohrung mit Diamantbohrkern

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86224

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86224&tr=1

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