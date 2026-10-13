IRW-News: Frequentis AG: Katar erreicht Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Luftfahrt

IRW-PRESS: Frequentis AG: Katar erreicht Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Luftfahrt

Wien (IRW-Press/13.10.2026) -

*

Die QCAA veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Bayanat Engineering Qatar die erste datengestützte eAIP (Electronic Aeronautical Information Publication) unter Einsatz von Frequentis-Technologie

*

Dieser Meilenstein schafft die Grundlage für digitale NOTAM (Notice to Airmen) und zukünftige Trajectory-Based Operations (TBO)

*

Das Projekt stärkt Katars Position als Vorreiter bei der Digitalisierung der Luftfahrt im Nahen Osten

Die Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), die für die Regulierung der zivilen Luftfahrt in Katar zuständig ist, gehört zu den Organisationen, die den Übergang zu Trajectory-Based Operations (TBO) und einer vollständig digitalen, datenbasierten Luftfahrtinformationsumgebung vorantreiben.

Im Rahmen dieser Transformation hat die QCAA ihre erste datenbasierte eAIP veröffentlicht und damit einen wichtigen Meilenstein im Aeronautical Information Management (AIM) erreicht. Ermöglicht wurde dies durch die CADAS AIM-Produktsuite von Frequentis, die in Zusammenarbeit mit Bayanat Engineering Qatar bereitgestellt wurde.

Die Implementierung ermöglicht es der QCAA, Luftfahrtinformationen aus einer zentralen digitalen Datenquelle zu verwalten, zu validieren und zu veröffentlichen. Dadurch wird die Konsistenz der Daten verbessert, der manuelle Aufwand reduziert und eine schnellere Veröffentlichung wichtiger Informationen für Luftraumnutzer:innen ermöglicht.

Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung TBO und markiert den Übergang von textbasierten Prozessen zu einer vollständig digitalen Luftfahrtdatenumgebung. Gleichzeitig schafft die Lösung eine Grundlage für digitale NOTAM und den SWIM-basierten Informationsaustausch in der Golfregion und im gesamten Nahen Osten. Damit unterstützt sie einen sichereren, effizienteren und interoperablen Flugbetrieb im Einklang mit der globalen Luftfahrtstrategie der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO = International Civil Aviation Organization).

"Die erste datenbasierte eAIP der QCAA zeigt, dass digitales AIM zunehmend zur betrieblichen Realität wird. Sie schafft eine moderne Umgebung, die den heutigen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Anwendungen wie TBO legt. Wir sind stolz darauf, die QCAA gemeinsam mit Bayanat Engineering Qatar bei diesem wichtigen Meilenstein zu unterstützen", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft.

"Durch die Kombination lokaler Expertise mit bewährter Technologie haben wir eine zukunftssichere Lösung geschaffen, die Effizienz und Resilienz stärkt und Katars Vision einer digitalen Luftfahrt unterstützt. Gleichzeitig setzt das Projekt neue Maßstäbe für die gesamte Region des Nahen Ostens", sagt Hassan Ezzeddine, Managing Partner bei Bayanat Engineering Qatar.

Das Projekt ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen QCAA, Frequentis und Bayanat Engineering Qatar und unterstreicht das gemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung der Luftfahrt in Katar und im gesamten Nahen Osten durch digitale Innovationen.

Technische Informationen für Redaktionen

Trajectory-Based Operations (TBO) ist ein zukunftsweisendes Konzept für das Flugverkehrsmanagement, bei dem gemeinsam genutzte digitale Flugverlaufsinformationen eingesetzt werden, um die Vorhersehbarkeit, Effizienz und Sicherheit des Flugbetriebs zu verbessern.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme innerhalb der Frequentis-Gruppe. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die einen Großteil der Surveillance-Datenkette abdecken: über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.