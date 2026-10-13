IRW-News: Gunnison Copper Corp.: Original Research: Gunnison Copper Corp. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

IRW-PRESS: Gunnison Copper Corp.: Original Research: Gunnison Copper Corp. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Gunnison Copper erreicht kommerzielle Produktion - Kupfer-Großprojekt in Arizona mit Milliarden-NPV und Potenzial für Neubewertung

Gunnison Copper Corp. (TSX: GCU, WKN: A40TP4, ISIN: CA4028801088) verbindet eine bereits produzierende Kupfermine mit der Entwicklung eines umfangreichen Kupfervorkommens im US-Bundesstaat Arizona. Der aktuelle Research Report von Miningscout Research zeigt: Mit dem kommerziellen Produktionsstart der Johnson Camp Mine, Nuton LLC aus der Rio-Tinto-Gruppe als Technologie- und Finanzierungspartner dieser Mine sowie einer positiven vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gunnison-Hauptprojekt verfügt das Unternehmen über eine aussichtsreiche Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung.

Die Johnson Camp Mine hat nach Angaben des Research Reports im September 2026 das kommerzielle Produktionsniveau erreicht. Bereits im August wurden dort mehr als 1,3 Mio. Pfund Kupferkathoden hergestellt. Im weiteren Produktionshochlauf soll die Anlage eine jährliche Kapazität von bis zu 25 Mio. Pfund erreichen. Damit besitzt Gunnison bereits eine aktive Produktionsanlage, während das deutlich größere Hauptprojekt weiterentwickelt wird.

Eine zentrale Rolle spielt die Partnerschaft mit Nuton LLC, einem Unternehmen der Rio-Tinto-Gruppe. Neben der konventionellen Haufenlaugung von Oxiderzen kommt in der Johnson Camp Mine die innovative Nuton-Biolaugung für sulfidische Erze zum Einsatz. Das Verfahren ermöglicht die Herstellung von hochreinem Kupfer direkt vor Ort und vermeidet den üblichen Weg über Kupferkonzentrate und deren anschließende Verarbeitung in Schmelzwerken. Für Gunnison eröffnet dies zugleich die Möglichkeit, die Technologie künftig auch im Hauptprojekt einzusetzen.

Nuton hat den Neustart der Johnson Camp Mine finanziert. Im September 2026 wurde die Zusammenarbeit um die Verarbeitung zusätzlicher 3 Mio. Tonnen mineralisierten Materials erweitert. Im Gegenzug sieht die Vereinbarung eine Zahlung von 8 Mio. USD an Gunnison zur Weiterentwicklung des Hauptprojekts vor, ohne neue Aktien auszugeben. Die wirtschaftliche Struktur der Partnerschaft ist dabei zu berücksichtigen: Während des laufenden Stage-2-Programms dienen die Produktionserlöse der Rückzahlung des von Nuton investierten Kapitals.

Das langfristig größte Wachstumspotenzial liegt im zu 100 % firmeneigenen Gunnison-Hauptprojekt. Die Hauptlagerstätte verfügt über gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 5,19 Mrd. Pfund Kupfer, entsprechend rund 2,35 Mio. Tonnen enthaltenem Metall. Die aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie aus dem März 2026 sieht einen konventionellen Tagebau unter Einbeziehung der Satellitenlagerstätte Strong and Harris vor.

Bei einer Kupferpreisannahme von 4,60 USD je Pfund weist die Studie einen Nettogegenwartswert nach Steuern von rund 2,0 Mrd. USD bei einem Diskontierungssatz von 8 % aus. Modelliert werden eine Minenlebensdauer von 21 Jahren und eine durchschnittliche jährliche Kupferkathodenproduktion von rund 174 Mio. Pfund während der ersten 15 Jahre. Die geschätzten nachhaltigen Gesamtkosten, die sogenannten All-In Sustaining Costs, liegen bei 2,05 USD je Pfund Kupfer. Der anfängliche Investitionsbedarf beträgt allerdings mehr als 1,5 Mrd. USD.

Derzeit arbeitet Gunnison an einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, die nach Planungen in der ersten Jahreshälfte 2028 abgeschlossen werden soll. Ein Bohrprogramm über 42.000 Meter sowie umfangreiche metallurgische Tests sollen die Ressourcenbasis und die technischen Grundlagen weiter verbessern. Dabei wird insbesondere untersucht, welches zusätzliche Potenzial die Nuton-Technologie für die sulfidischen Erze des Hauptprojekts bietet. Ein möglicher Produktionsbeginn wird für die frühen 2030er Jahre in Aussicht gestellt und hängt von weiteren Studien, Genehmigungen und einer tragfähigen Finanzierung ab.

Das Marktumfeld unterstützt die strategische Ausrichtung. Stromnetze, Elektromobilität und Rechenzentren benötigen erhebliche Mengen Kupfer. Gleichzeitig gewinnt die Stärkung heimischer Rohstofflieferketten in den USA an Bedeutung. Mit seinem Standort in Arizona, vorhandener Infrastruktur und der Möglichkeit zur direkten Kupferkathodenproduktion ist Gunnison für diese Entwicklung gut positioniert.

Nach Einschätzung von Miningscout Research erscheint Gunnison Copper mit einer Marktkapitalisierung von rund 236 Mio. CAD am 9. Oktober 2026 im Verhältnis zum Projektpotenzial niedrig bewertet. Fortschritte beim Produktionshochlauf, erfolgreiche metallurgische Tests und insbesondere eine robuste Finanzierungsperspektive für das Hauptprojekt könnten Impulse für eine Neubewertung liefern.

Fazit

Gunnison Copper hat mit der Johnson Camp Mine den Schritt in die kommerzielle Kupferproduktion vollzogen. Die Zusammenarbeit mit Nuton verbindet Finanzierung und Technologie und schafft eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung. Im deutlich größeren Gunnison-Hauptprojekt stehen umfangreiche Kupferressourcen und eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie einem hohen Kapitalbedarf gegenüber.

Für spekulativ orientierte Investoren eröffnet sich damit die Möglichkeit, an der Entwicklung eines bereits produzierenden Kupferunternehmens mit erheblichem Erweiterungspotenzial in Arizona teilzunehmen. Eine nachhaltige Neubewertung hängt wesentlich davon ab, ob Gunnison die technischen, regulatorischen und finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung des Hauptprojekts erfüllt.

Die vollständige Analyse steht unter folgendem Link zum Download bereit:

https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/12/Research_Report_Gunnison_Oktober_2026.pdf

Über Gunnison Copper Corp.

Gunnison Copper Corp., ehemals Excelsior Mining, ist ein an der Toronto Stock Exchange gelisteter Kupferproduzent und Projektentwickler mit operativem Schwerpunkt in Arizona, USA. Das Unternehmen betreibt die Johnson Camp Mine in Zusammenarbeit mit Nuton LLC aus der Rio-Tinto-Gruppe und entwickelt das zu 100 % eigene Gunnison-Hauptprojekt. Ziel ist der Ausbau der heimischen Produktion von hochreinen Kupferkathoden.

TSX: GCU · OTCQB: GCUMF · FSE: 3XS0 · WKN: A40TP4 · ISIN: CA4028801088

Web: https://www.gunnisoncopper.com

Hinweis auf Risiken, Interessenkonflikte und rechtliche Informationen

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und richtet sich an Leser mit Sitz in Deutschland/der EU. Sie stellt keine individuelle Anlageberatung dar und ersetzt keine eigenständige Anlageentscheidung. Aussagen zu Bewertungen, Produktionsplänen und Entwicklungsszenarien können sich ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Teile dieser Veröffentlichung enthalten Prognosen und Erwartungen. Diese unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere hinsichtlich Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Finanzierung, Genehmigungen, metallurgischen Ergebnissen, Baukosten und Produktionshochlauf. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie des Gunnison-Hauptprojekts stellt keinen abschließenden Nachweis seiner wirtschaftlichen Realisierbarkeit dar. Die Finanzierung des Hauptprojekts ist noch nicht gesichert; weitere Finanzierungen können zu einer Verwässerung bestehender Aktionäre führen.

Risikohinweis:

Investitionen in Aktien kleiner Rohstoffproduzenten und Entwicklungsunternehmen sind hoch spekulativ und können zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Geringe Handelsliquidität und Währungsschwankungen können zusätzliche Risiken verursachen. Die Erlöse aus der Johnson Camp Mine unterliegen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Nuton sowie Royalty- und Stream-Verpflichtungen.

Auftragsresearch / Interessenkonflikte:

Die zugrunde liegende Unternehmensanalyse wurde nach Angaben im Research Report von einem externen Investor-Relations-Dienstleister beauftragt, der dem Emittenten nahesteht. Hieraus ergibt sich ein Interessenkonflikt, der bei der Einordnung der Veröffentlichung zu berücksichtigen ist. Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) halten oder können Aktien und/oder Optionen des genannten Unternehmens halten.

Ersteller / Quellen:

Herausgeber der zugrunde liegenden Analyse ist die hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt), Schönböckener Str. 28D, 23556 Lübeck. Analyst: Karl Miller. Stand der Analyse: 12. Oktober 2026; Kurs- und Bewertungsangaben zum 9. Oktober 2026, soweit nicht anders angegeben. Grundlage dieser Veröffentlichung sind der Research Report und die darin genannten Unternehmensangaben, Finanzberichte und weiteren Quellen. Studienannahmen und Bewertungsmethoden sind im vollständigen Bericht erläutert. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.

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