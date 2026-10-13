IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy gibt die Ernennung von Nathan Bridge zum Vice President für Exploration und Dr. Dan Brisbin zum Vice President für Geologie bekannt

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy gibt die Ernennung von Nathan Bridge zum Vice President für Exploration und Dr. Dan Brisbin zum Vice President für Geologie bekannt

Toronto, 13. Oktober 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - freut sich, die Ernennung von Nathan Bridge, M.Sc., P.Geo., zum Vice President für Exploration bekannt zu geben. Dr. Dan Brisbin, P.Geo., wechselt von seiner Position als Vice President für Exploration in die neu geschaffene Rolle des Vice President für Geologie.

Herr Bridge ist ein professioneller Geowissenschaftler mit umfassender Erfahrung in der Uranexploration im Athabasca-Becken. Er war fünf Jahre lang als Vice President, Exploration bei CanAlaska Uranium Ltd. tätig, wo er das Explorationsteam während der Entdeckung und Erschließung der Pike-Zone im West-McArthur-Projekt leitete. Bevor er zu CanAlaska kam, war er mehr als ein Jahrzehnt bei der Cameco Corporation tätig, wo er Explorations-, Abgrenzungs- und geotechnische Bohrprogramme leitete. Er war leitender Geologe im Fox-Lake-Entdeckungsteam von Cameco, das die Lagerstätte von der Exploration über die Entdeckung bis hin zur Ressourcenbestimmung vorantrieb, und arbeitete außerdem an Programmen in Cigar Lake, Eagle Point und Millennium mit. Herr Bridge verfügt über einen B.Sc.- und einen M.Sc.-Abschluss in Geologie von der University of Western Ontario.

Dr. Brisbin verfügt über 45 Jahre Erfahrung in der Exploration und Bergbaugeologie, davon mehr als 20 Jahre in der Uranexploration, unter anderem in Funktionen bei Falconbridge Limited, der Cameco Corporation und Alamos Gold Inc. Seit seinem Eintritt bei IsoEnergy im Jahr 2023 und als Vice President, Exploration seit Januar 2024 hat er die Erkundung des Larocque-Trends geleitet, die zu weiteren mineralisierten Bohrlochdurchschneidungen entlang des Hurricane-South-Trends führte, und ein Portfolio von Projekten im Frühstadium im östlichen Athabasca-Becken bis zur Bohrreife vorangetrieben. Als Vice President, Geology, wird er die technische Gesamtleitung über alle Projekte des Unternehmens übernehmen und die weltweite Projektentwicklung sowie die technische Bewertung neuer Wachstumschancen leiten. Dr. Brisbin hat einen Honours B.Sc., einen M.Sc. und einen Ph.D. von der Queens University.

Philip Williams, CEO und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, kommentierte: Wir freuen uns, Nathan willkommen zu heißen, während wir uns auf die Möglichkeit konzentrieren, die Hurricane-Ressource zu erweitern. Jüngste Bohrungen entlang des South Trend haben Mineralisierungen jenseits des derzeitigen Ressourcenbereichs identifiziert, und Nathans Erfahrung im Athabasca-Becken wird wertvoll sein, wenn wir diese Ergebnisse auswerten und die nächste Bohrphase festlegen. Wir sind zudem zuversichtlich angesichts der Explorationsmöglichkeiten, die sich in unserem wachsenden Portfolio im Athabasca-Becken und weltweit abzeichnen. Dans fundierte Kenntnisse unserer Projekte waren für das Wachstum von IsoEnergy von zentraler Bedeutung, und als Vizepräsident für Geologie wird er unsere globale Projektentwicklung sowie die technische Bewertung neuer Wachstumschancen leiten.

Nathan Bridge, Vizepräsident für Exploration, kommentierte: Ich freue mich sehr, in dieser Phase des -Hurricane-Programms zu IsoEnergy zu stoßen. Die jüngsten Ergebnisse entlang des South Trend haben eine solide Grundlage für die nächste Arbeitsphase bei Larocque East geschaffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das Ausmaß der Mineralisierung zu ergründen und Wachstumschancen über die derzeitige Ressource hinaus zu prüfen. Da ich einen Großteil meiner Karriere mit Explorationen im Athabasca-Becken verbracht habe, bin ich auch sehr daran interessiert, einen Beitrag zum umfassenderen Explorationsprogramm von IsoEnergy zu leisten.

Dan Brisbin, Vizepräsident für Geologie, kommentierte: Ich freue mich sehr, diese Rolle in einer für IsoEnergy so wichtigen Zeit zu übernehmen. Ich freue mich darauf, mich auf die technische Ausrichtung unseres Portfolios und die Chancen der nächsten Generation für das Unternehmen zu konzentrieren und eng mit Nathan zusammenzuarbeiten, während wir das Projekt Hurricane und den Rest unserer Explorationspipeline vorantreiben.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit erheblichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und dem Unternehmen kurz-, mittel- und langfristige Vorteile aus steigenden Uranpreisen verschaffen. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, in dem sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt.

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CEO und Vorstandsmitglied

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X: @IsoEnergyLtd

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In Europa

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