IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining hebt hochgradige Seltenerdmineralisierung im Projekt Bastnäs in Mittelschweden hervor, darunter einen Gehalt an Gesamt-Seltenerdoxiden von 32,99 % sowie einen hohen Anteil an Neodym-Praseodym-Oxiden

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining hebt hochgradige Seltenerdmineralisierung im Projekt Bastnäs in Mittelschweden hervor, darunter einen Gehalt an Gesamt-Seltenerdoxiden von 32,99 % sowie einen hohen Anteil an Neodym-Praseodym-Oxiden

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) liefert zusätzliche geologische und geochemische Hintergründe zu den hochgradigen Ergebnissen für Seltenerdmetalle (REE) aus seinem Programm zur Oberflächenprobenahme des Jahres 2026 im Projekt Bastnäs in Mittelschweden. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen, einschließlich aller hierin genannten Analyseergebnisse, wurden vom Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 10. September 2026 veröffentlicht. In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Analyseergebnisse gemeldet.

Im Rahmen des Programms 2026 wurden neun Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 % an Gesamt-Seltenerdoxiden (TREO) gewonnen, darunter ein Spitzenwert von 32,99 % TREO aus der Probe BS39b, die aus historischem Abraummaterial am Cerite Shaft im Gebiet A entnommen wurde. Die hochgradigen REE-Proben weisen einen hohen Anteil an leichten Seltenerdmetallen (LREE) auf und die bereits gemeldeten hochgradigen Proben enthalten - basierend auf den vom Unternehmen gemeldeten Daten - etwa 19 % bis 24,9 % Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr) als Anteil an TREO.

Wichtigste Punkte zu Seltenerdmetallen

· Neun Proben wiesen einen TREO-Gehalt von über 10 % auf, wobei der Höchstwert bei 32,99 % TREO lag.

· Die Probe BS39b wies einen TREO-Gehalt von 32,99 % auf und enthielt 4,93 % NdO sowie 1,56 % PrO, 9,51 % LaO und 15,78 % CeO.

· Acht weitere Proben wiesen TREO-Gehalte zwischen 11,68 % und 19,53 % auf und standen im Zusammenhang mit historischen Abbaustätten auf Old Bastnäs und Stålklockan.

· Die hochgradigen REE-Proben weisen ein weitgehend ähnliches, von LREE dominiertes geochemisches Muster auf, wobei aus dem normalisierten Seltenerdmetall-Diagramm des Unternehmens hervorgeht, dass LREE in den dargestellten hochgradigen Proben mehr als 99 % der Seltenerdmetallverteilung ausmachen.

· Medaro plant mineralogische Untersuchungen, um die REE-haltigen Mineralien zu identifizieren und gezielt das Vorkommen und die Verteilung von Bastnäsit im Probenmaterial zu untersuchen.

Zusammenfassung der Proben mit hohen REE-Gehalten

Probe Gebiet / Standort TREO (%) NdPr (% von TREO) Au (g/t) Cu (%)

BS39b Gebiet A - Cerite Shaft32,99 ~19,7* NS NS

BS53 Gebiet A - Old Bastnäs 19,53 22,1 0,13 1,32

BS193 Gebiet A - Old Bastnäs 19,42 20,8 8,57 2,36

BS194 Gebiet A - Old Bastnäs 17,71 22,1 1,20 1,72

BS37 Gebiet A - Cerite Shaft17,60 19,0 0,34 1,10

BS55 Gebiet A - Old Bastnäs 15,19 20,4 1,27 2,11

BS195 Gebiet A - Old Bastnäs 13,31 21,1 0,84 3,00

BS52 Gebiet A - Old Bastnäs 12,57 20,3 11,30 4,75

BS159 Gebiet C - Stålklockan 11,68 24,9 16,50 3,82

*Der ungefähre NdPr-Anteil für BS39b wurde anhand der zuvor gemeldeten NdO- und PrO-Werte, dividiert durch den gemeldeten TREO-Gehalt, berechnet. NS bedeutet, dass in der Pressemitteilung vom 10. September 2026 keine signifikante Konzentration gemeldet wurde. Alle Werte sollten vor der Veröffentlichung von der qualifizierten Person anhand der endgültigen Analyseergebnisdatenbank überprüft werden.

Warum NdPr für das Explorationsmodell von Bedeutung ist

Bei der Bewertung der mineralogischen Beschaffenheit des Bastnäs-Systems legt das Unternehmen besonderen Wert auf den Neodym- und Praseodym-Anteil der hochgradigen REE-Proben. Nd und Pr gehören zu den magnetrelevanten Seltenerdmetallen und bilden zusammen mit dem breiter gefassten LREE-Profil eine wichtige Grundlage für die Planung mineralogischer Arbeiten und für den Vergleich von mineralisiertem Material aus den historischen Abbaustätten.

Mineralogisches Analyseprogramm zu Bastnäsit

Da Bastnäs historisch mit Bastnäsit in Verbindung steht, wird dort eine detaillierte mineralogische Analyse der Proben aus dem Jahr 2026 durchgeführt, um REE-haltige Mineralien zu identifizieren. Vorläufige Untersuchungen von Fluorit, das in Verbindung mit mineralisiertem Material vorkommt, haben Ergebnisse erbracht, die möglicherweise auf Bastnäsit hindeuten. Eine endgültige Identifizierung steht jedoch noch aus.

Im Rahmen der Arbeiten werden die Trägerminerale der Seltenerdmetalle sowie deren Unterschiede zwischen den einzelnen Zielgebieten bewertet werden, um die Planung künftiger Probenahme- und Bohrprogramme zu unterstützen.

Vorrangige REE-Gebiete

Die bislang stärksten gemeldeten REE-Ergebnisse konzentrieren sich hauptsächlich auf das Gebiet A, in dem sich die historischen Abbaustätten Bastnäs und Cerite befinden. Weitere hochgradige REE-Mineralisierungen wurden auf Stålklockan im Gebiet C gemeldet. Medaro beabsichtigt, die geochemischen Oberflächenuntersuchungen mit magnetischen Drohnendaten, historischen Bergbauinformationen und mineralogischen Ergebnissen zu kombinieren, um die Bohrziele genauer definieren zu können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86213/MedaroMining_10-13-2026_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Verteilung der TREO-Analyseergebnisse

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86213/MedaroMining_10-13-2026_DEPRcom.002.png

Tafel 1

BS39b 0,46 kg aus dem Cerite Shaft (links) sowie BS53 1,01 kg (Mitte) und BS 193 0,67 kg (rechts), alle aus den Minen Old Bastnäs im Gebiet A. Kein Sulfid in BS39b

Die Ergebnisse zu den Seltenen Erden auf Bastnäs verdienen eine genauere Betrachtung, die über einzelne Schlagzeilen hinausgeht, sagte Mark Carruthers, President und CEO von Medaro Mining. Wir verfügen über mehrere Proben mit einem Gehalt von über 10 % TREO und sehen ein durchgängiges Profil, das von leichten Seltenen Erden dominiert wird. In den hochgradigen Proben konnten wir zudem einen nennenswerten Neodym-Praseodym-Gehalt nachweisen. Unser nächstes Ziel ist es, die Mineralien, in denen diese Seltenen Erden vorkommen, besser zu verstehen und mithilfe dieser Informationen sowie der geophysikalischen Daten und der historischen Abbaustätten Bohrziele nach Priorität zu ordnen.

Probenahme- und Analyseverfahren

Die 218 im Rahmen des Feldprogramms 2026 entnommenen Gesteinsproben wurden von den akkreditierten ALS Scandinavia Laboratories in Schweden aufbereitet und analysiert. Das durchschnittliche Probengewicht betrug etwa 1,0 kg. Die Proben wurden vor ihrer Einreichung fotografiert, mittels GPS lokalisiert und beschrieben. Die anfänglichen Analyseverfahren umfassten Au-AA23 und ME-MS61. Kupfer- und Goldergebnisse, die oberhalb der jeweiligen oberen Bestimmungsgrenze lagen, wurden mit geeigneten Over-Limit-Methoden erneut analysiert. Proben, die den vom Unternehmen festgelegten Schwellenwert für Seltenerdmetalle erreichten, wurden zusätzlich mit speziellen Analysemethoden für erztypische REE-Gehalte untersucht. Bei Bedarf kamen weitere spezialisierte Over-Limit-Analyseverfahren zum Einsatz.

Gesteinssplitterproben und Proben aus historischen Abraumhalden wurden selektiv entnommen und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die darunterliegende oder die in-situ-Mineralisierung. Der ursprüngliche Fundort und der geologische Kontext des Materials aus historischen Abraumhalden oder Schlacken sind nicht bekannt. Diese Ergebnisse liefern keinen Nachweis für die Mächtigkeit oder Kontinuität der Mineralisierung oder für das Vorhandensein einer wirtschaftlich gewinnbaren Mineralisierung.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Amanda Scott, einer Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, jedoch nicht alle hierin genannten historischen oder von Dritten stammenden Explorationsdaten unabhängig verifiziert. Diese Informationen gelten als historischer Natur und dienen ausschließlich der Darstellung des geologischen Kontexts sowie der Festlegung von Explorationszielen.

Über das Projekt Bastnäs

Das Projekt Bastnäs befindet sich in Mittelschweden im historisch bedeutsamen Gebiet von Bastnäs, wo im 19. Jahrhundert erstmals Bastnäsit nachgewiesen wurde und das mit einigen der frühesten Entdeckungen von Seltenerdmetallen in Verbindung steht. Das Projekt ist höffig für Seltenerdmetallmineralisierungen sowie für Edel- und Basismetalle.

Das Projekt umfasst zwei Explorationsgenehmigungen, Bastnäs 100 und Bastnäs 200, die zurzeit treuhänderisch von McKnight Resources AB gehalten werden, und eine Explorationsgenehmigung, Bäckegruvan Nr. 1, die zurzeit treuhänderisch von Explora Mineral AB gehalten wird. Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sollen die Explorationsgenehmigungen zu 100 % auf Medaro übertragen werden.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Anleger können sich für weitere Informationen an info@medaromining.com wenden, die Website des Unternehmens unter www.medaromining.com besuchen, unter 1 866 998 6536 anrufen oder sich die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca ansehen.

Im Namen des Unternehmens

gezeichnet

Mark Carruthers

President und Chief Executive Officer

Medaro Mining Corp.

220 - 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.carruthers@medaromining.com

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Explorationspotenzial des Projekts Bastnäs, zur Interpretation geologischer, geophysikalischer, geochemischer und historischer Daten, zur Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen, zu geplanten mineralogischen Arbeiten, zu geplanten Bohrungen und anderen Explorationsaktivitäten, zum Erhalt von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen sowie zum Potenzial für die Entdeckung von Mineralisationen mit Seltenen Erden, Edelmetallen, Basismetallen oder kritischen Mineralen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Richtigkeit historischer und öffentlich zugänglicher Daten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zugangs zum Projekt, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und der Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Arbeiten abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter Explorationsrisiken, geologische Ungewissheiten, Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren, Rohstoffpreise und Marktbedingungen, Finanzierungsrisiken, Umwelt- und regulatorische Risiken sowie die Verfügbarkeit von Auftragnehmern. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86213

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86213&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58404N3076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.