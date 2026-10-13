IRW-News: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium will Los Altares, ein großflächiges strategisches Uranprojekt im erstklassigen argentinischen Uranrevier Cerro Solo, erwerben

IRW-PRESS: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium will Los Altares, ein großflächiges strategisches Uranprojekt im erstklassigen argentinischen Uranrevier Cerro Solo, erwerben

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es den Erwerb des Uranprojekts Los Altares in der zentralen argentinischen Provinz Chubut (Los Altares oder das Projekt) vereinbart hat. Die Gegenleistung besteht aus 300.000 $ in bar und 1.571.268 Stammaktien von Myriad (jeweils eine Aktie) zu einem angenommenen Preis von je 0,4455 $.

Highlights

· Großflächiger Konzessionsblock: Ungefähr 55.000 Hektar, verteilt auf 23 Konzessionsgebiete im Uranrevier Cerro Solo in der zentralen Provinz Chubut von Argentinien.

· Nahe gelegene Uranlagerstätten: Das Projekt befindet sich im Uranrevier Cerro Solo in der Nähe der Lagerstätte Cerro Solo der CNEA, der Lagerstätte Meseta Central von UrAmerica und der historischen Mine Los Adobes. Eine Mineralisierung in diesen Konzessionsgebieten lässt nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Projekt Los Altares schließen.

· Bewertung des In-situ-Gewinnungsverfahrens (ISR): Früheren Interpretationen zufolge liegt der vielversprechende Sandsteinhorizont etwa 150 bis 200 Meter unter Teilen des East District, was eine Begründung für Explorations- und Testarbeiten liefert. Bisher wurden noch keine hydrogeologischen Untersuchungen, Permeabilitätsprüfungen, metallurgischen Untersuchungen oder sonstigen technischen Arbeiten durchgeführt, um festzustellen, ob eine möglicherweise entdeckte Mineralisierung für das ISR-Verfahren geeignet sein könnte.

· Umfangreiche historische Bohrungen: Man geht davon aus, dass im gesamten Projekt ca. 12.500 Meter Bohrungen durchgeführt wurden, unter anderem 37 Reverse-Circulation-Bohrlöcher, die Berichten zufolge von Maple Minerals Exploration and Development Inc. in den Konzessionen von Arroyo Perdido North gebohrt wurden. Myriad wird vorhandene Explorationsdaten zusammenstellen, um einen Explorationsplan zu entwickeln. Der qualifizierte Sachverständige hat den Gesamtumfang der Bohrungen, die Bohrstandorte, die Verfahren, die Analysemethoden oder die Ergebnisse noch nicht überprüft, die Informationen sollten nicht als Nachweis für eine Mineralisierung in dem Projekt gewertet werden.

· Vorsprung bei den Genehmigungen und niedrige Haltekosten: Für vier der Konzessionsgebiete im East District liegen bereits vollständig erteilte Abbaugenehmigungen sowie genehmigte Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) vor. Dabei handelt es sich um Arroyo Perdido Norte 1, 2 und 3 und Arroyo Perdido Sur 1. Für sieben weitere Konzessionsgebiete liegen ebenfalls genehmigte UVP vor, und die Eintragung der entsprechenden Eigentumsrechte ist bereits im Gange.

· Strategische Aktionärsbasis: Durch die Transaktion wird Green Shift, dessen größter Aktionär Mega Uranium (TSX: MGA) ist, in das Aktienregister von Myriad aufgenommen.

· Strategische Jurisdiktion: Argentinien strebt für seinen Bestand an Kernreaktoren eine Selbstversorgung mit Uran an, und die Zusammenarbeit zwischen den USA und Argentinien im Bereich kritischer Rohstoffe vertieft sich weiter.

Thomas Lamb, CEO von Myriad, nahm dazu wie folgt Stellung: Mit dem Erwerb einer Beteiligung von 100 % an Los Altares setzt Myriad seine Strategie fort, Projekte mit niedrigen Vorab- und laufenden Kosten und einer starken Hebelwirkung auf den Uranpreis zu erwerben. Nach Abschluss der Transaktion sind wir Eigentümer einer Fläche von 55.000 Hektar in dem wohl wichtigsten Uranrevier Argentiniens in Streichrichtung von Cerro Solo, einer der größten Uranlagerstätten des Landes, und in der Nähe der historischen Mine Los Adobes.

Los Altares umfasst erteilte Konzessionen, genehmigte UVP und historische Bohrdaten, die wir beschaffen, zusammenstellen und auswerten wollen. Wir werden wesentliche historische Informationen erst melden, nachdem diese von einem qualifizierten Sachverständigen überprüft wurden. Die Tiefe des vielversprechenden Sandsteinhorizonts liefert eine Begründung für die Exploration; es wären jedoch weitere technische Arbeiten erforderlich, um festzustellen, ob in dem Projekt entdeckte Mineralisierungen für das In-situ-Gewinnungsverfahren geeignet wären.

Durch die Transaktion gelangen über Green Shift und dessen größten Aktionär, Mega Uranium, auch führende Akteure des Uransektors in unser Aktienregister. Wir freuen uns sehr, diese strategischen Beziehungen zu vertiefen, denn wir sind davon überzeugt, dass sie uns dabei unterstützen können, den Wert unseres gesamten Portfolios zu erschließen.

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Abbildung 1 Standort des Projekts Los Altares

Über das Uranprojekt Los Altares

Das Projekt Los Altares besteht aus 23 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 55.013 Hektar in der zentralen Provinz Chubut, Argentinien. Es liegt im Bereich des Uranreviers Cerro Solo und flankiert die Lagerstätte Cerro Solo der CNEA im Osten und Westen. Das Projekt befindet sich im San-Jorge-Becken und gliedert sich in zwei Teile. Der East District umfasst die Konzessionsblöcke Arroyo Perdido und Perdido und der West District die Konzessionen Condor 1 und Pichiñán.

Großräumige geologische Verhältnisse. Die Uranmineralisierung im Bezirk Cerro Solo lagert in fluvialen Sandsteinen und Konglomeraten der Chubut-Gruppe aus der Kreidezeit, die aus dem darunterliegenden vulkanischen Grundgebirge aus dem Jura hervorgegangen sind. Die Lagerstätte Cerro Solo befindet sich in der basalen Los-Adobes-Formation. Früheren Interpretationen zufolge liegt dieser stratigraphische Horizont etwa 150 bis 200 Meter unterhalb von Teilen der Konzessionen im East District. Es wird interpretiert, dass sich regionale Strukturen, die mit der Mineralisierung von Cerro Solo vergesellschaftet sind, in Richtung der Konzessionen von Los Altares erstrecken. Diese geologischen und strukturellen Ähnlichkeiten liefern eine Begründung für die Exploration, belegen jedoch weder das Vorhandensein einer Mineralisierung im Projekt noch die Eignung entdeckter Mineralisierungen für das ISR-Verfahren.

Nahe gelegene Lagerstätten. Der East District liegt einige Kilometer östlich von zwei bedeutenden Lagerstätten.¹

· Cerro Solo befindet sich im Besitz der Nationalen Atomenergiebehörde (CNEA) von Argentinien. Berichten zufolge umfasst die Lagerstätte gemäß dem Klassifizierungssystem der IAEA (NEA Red Book 2026) 4.420 Tonnen U in der Kategorie Reasonably Assured Resources (hinreichend gesicherte Ressourcen); dies entspricht ca. 9,7 Millionen Pfund UO. Bei dieser Schätzung handelt es sich nicht um eine Mineralressource im Sinne des NI 43-101. Der qualifizierte Sachverständige hat die Schätzung nicht überprüft, und die Mineralisierung von Cerro Solo lässt nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Projekt Los Altares schließen.

· Meseta Central befindet sich im Besitz von UrAmerica. Deren technischer Bericht gemäß dem NI 43-101 weist eine abgeleitete Mineralressource von 27,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 310 ppm eUO aus, was bei einem Cut-off-Gehalt von 200 ppm 19,1 Millionen Pfund eUO entspricht. Diese Schätzung ist im technischen Bericht von UrAmerica enthalten, der von Pedley (2013) erstellt wurde. Der qualifizierte Sachverständige hat diese Informationen nicht überprüft, und die Mineralisierung von Meseta Central lässt nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Projekt Los Altares schließen.

¹ Der Wert für Cerro Solo stammt von der CNEA, wie im Red Book der NEA (NEA (2026), Uranium 2026: Resources, Production and Demand, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.82155/p81b-p514) gemeldet. Er basiert auf der IAEA-Ressourcenklassifizierung und stellt keine Mineralressource gemäß dem NI 43-101 dar. Die Schätzung für Meseta Central stammt aus dem technischen Bericht gemäß dem NI 43-101 von UrAmerica (Pedley, 2013).

Der East District umschließt zudem das Prospektionsgebiet Arroyo Perdido der CNEA. Berichten zufolge hat die CNEA dort Bohrungen durchgeführt, bei denen anomale radiometrische Messwerte in der basalen Los-Adobes-Formation festgestellt wurden. Der qualifizierte Sachverständige hat die Quelldaten, Bohrinformationen oder radiometrischen Ergebnisse nicht überprüft, und diese Informationen über das benachbarte Konzessionsgebiet lassen nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Projekt Los Altares schließen.

Historische Produktion. Die CNEA baute die Lagerstätten Los Adobes und Cerro Cóndor in den Jahren 1977-1979 im Tagebau ab und verarbeitete das Erz mittels Haufenlaugung in der nahe gelegenen Anlage Pichiñán. Dies stellt bis heute die einzige Uranproduktion in diesem Bezirk dar.

Historische Exploration im Konzessionsgebiet. Man geht davon aus, dass ca. 12.500 Meter an historischen Bohrungen in dem Projekt durchgeführt wurden. Bevor Mega Uranium im Jahr 2006 die entsprechenden Beteiligungen erwarb, führte Maple Minerals Exploration and Development Inc. Berichten zufolge 37 Reverse-Circulation-Bohrungen im Konzessionsblock Arroyo Perdido durch. Die Explorationsbohrlöcher im Norden der Lagerstätte Arroyo Perdido zeigen einen heftigen Aufstieg von CO-Gas sowie Zippeit als sekundäres Uranmineral; dies deutet auf eine oxidierende Umgebung und eine Auslaugung von Uraninit und anschließende Migration hin (Benítez et al., 1979). Myriad wird vorhandene Explorationsdaten zusammenstellen, um einen Explorationsplan zu entwickeln. Der qualifizierte Sachverständige hat den Gesamtumfang der Bohrungen, die Bohrstandorte, die Verfahren, die Analysemethoden oder die Ergebnisse noch nicht überprüft, und die historischen Informationen sollten nicht als Nachweis für eine Mineralisierung in dem Projekt gewertet werden.

Besitztitel, Genehmigungsverfahren und Zugang. Die 23 Konzessionsgebiete umfassen 3 registrierte Explorationsgenehmigungen (Cateos) - eine bereits erteilte und zwei im laufenden Verfahren - und 20 Abbaugenehmigungen (Manifestation of Discovery), von denen 4 erteilt wurden und sich 16 im laufenden Verfahren befinden. Für vier der Konzessionsgebiete im East District liegen bereits vollständig erteilte Abbaugenehmigungen sowie genehmigte Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) vor. Dabei handelt es sich um Arroyo Perdido Norte 1, 2 und 3 und Arroyo Perdido Sur 1. Für sieben weitere Konzessionsgebiete liegen ebenfalls genehmigte UVP vor, und die Eintragung der entsprechenden Eigentumsrechte ist bereits im Gange. Die aktuellen bergbaurechtlichen Rahmenbedingungen in Chubut beschränken Tagebaumethoden, unterstützen jedoch die Entwicklung von ISR, wie aus einem Beschluss des Ministeriums für Kohlenwasserstoffe der Regierung von Chubut hervorgeht (Beschluss Nr. 08/2025 MHC vom 11. April 2025). Der Highway 25 bietet Zugang von Trelew, ca. 300 km östlich, bis Paso de Indios, einer Stadt mit Stromanschluss und Infrastruktur. Von dort aus sind die Konzessionen über Schotterstraßen und landwirtschaftliche Wege durch flaches bis leicht hügeliges Gelände erreichbar.

Nähere Informationen zur Transaktion

Der Erwerb von Los Altares erfolgt durch einen Aktienkaufvertrag vom 9. Oktober 2026 (der Aktienkaufvertrag) mit Green Shift Commodities Ltd. (Green Shift, TSXV: GCOM), nach welchem Myriad alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Buenavida Metales S.A. (Buenavida), einer in Argentinien gegründeten und eingetragenen Gesellschaft, erwerben wird. Im Rahmen der Transaktion erwirbt Myriad das Eigentum an Buenavida, die die Bergbaurechte und sonstigen Vermögenswerte des Projekts besitzt. Das Projekt unterliegt einer Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr (NSR) in Höhe von 2 % zugunsten von Green Shift, wobei Myriad die Hälfte davon (1 %) für 1 Million $ zurückkaufen kann. Myriad wird für die Verpflichtungen von Buenavida aus dem Lizenzvertrag bürgen.

Nach ihrer Ausgabe unterliegen die Aktien gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) einer Haltefrist von vier Monaten. Der angenommene Ausgabepreis je Aktie von 0,4455 $ entspricht dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Stammaktien von Myriad an der CSE während der zehn Handelstage vor dem Inkrafttreten des Vertrags. Der Abschluss der Transaktion wird am oder vor dem 13. November 2026 erwartet und unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der CSE, sofern und soweit erforderlich, sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist Principal Consultant bei The MSA Group (Pty) Ltd. und gilt im Sinne der Vorschrift NI 43-101 als nicht unabhängig vom Unternehmen. Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten historischen Explorationsdaten oder Informationen zu angrenzenden Konzessionsgebieten nicht überprüft. Eine Mineralisierung auf angrenzenden Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt Los Altares.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Eine Pressemitteilung, in der eine umfassende, 1982 veröffentlichte Bewertung der Uranvorkommen in Copper Mountain durch Bendix Engineering im Auftrag des US-Energieministeriums detailliert beschrieben wird, kann hier eingesehen werden.

Myriad hält ein 10%iges Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor.

Myriad hat außerdem vereinbart, eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Los Altares in der Provinz Chubut, Argentinien, zu erwerben.

Hinweis: Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den Mineralprojekten von Myriad unterliegen den Vorbehalten und Warnhinweisen, die in den entsprechenden öffentlichen Bekanntmachungen und technischen Berichten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Sie können Myriad auch telefonisch unter +1.604.418.2877 erreichen oder die Website von Myriad unter www.myriaduranium.com besuchen.

Kontakt Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Abschluss der Übernahme, zur potenziellen Eignung des Projekts für die In-situ-Rückgewinnung sowie zu den Plänen des Unternehmens, historische Daten zu beschaffen, zu analysieren und zu veröffentlichen. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Unvermögen, historische Daten zu überprüfen, die fehlende Gewissheit hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen, Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei Bohrarbeiten sowie Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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