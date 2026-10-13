IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals beauftragt DRA mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Hecla-Kilmer

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals beauftragt DRA mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Hecla-Kilmer

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit DRA Global Limited (DRA) über die Erstellung sowohl der ersten Ressourcenschätzung (MRE) als auch der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Seltenerdmetallprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada (das Projekt oder Hecla-Kilmer), abgeschlossen hat.

Highlights

· DRA wurde beauftragt, die erste National Instrument 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu erstellen, gefolgt von einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

· Die Beauftragung eines einzigen Unternehmens gewährleistet Kontinuität vom geologischen Modell über den Abbauplan und die Aufbereitungsplanung bis hin zur wirtschaftlichen Analyse.

· Die PEA wird voraussichtlich die laufenden metallurgischen Ergebnisse der Dorfner Anzaplan GmbH einbeziehen und zusätzlich durch den Ontario Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) unterstützt.

· Hecla-Kilmer, das nach Ansicht des Unternehmens das einzige in Nordamerika in der Entwicklung befindliche Seltenerdprojekt auf Apatitbasis ist, bei dem derzeit potenzielle Nebenprodukte wie Magnetit, Niob, Gallium, Tantal und gereinigte Phosphorsäure (PPA) geprüft werden.

Leistungsumfang

DRA wird zunächst eine Lückenanalyse der vorhandenen geologischen, metallurgischen und infrastrukturellen Daten durchführen, um den für die PEA erforderlichen Arbeitsumfang zu definieren. Die MRE wird die Ergebnisse der Bohrprogramme des Unternehmens aus den Jahren 2024 und 2025 sowie historische Daten einbeziehen. Die Ressourcenschätzung umfasst außerdem die geologische und strukturgeologische Modellierung, die QA/QC-Prüfung und die Ressourcenklassifizierung gemäß NI 43-101 und den CIM-Definitionsstandards.

Die PEA soll auf der MRE aufbauen und einen konzeptionellen Abbauplan, ein auf dem metallurgischen Programm von Dorfner Anzaplan basierendes Aufbereitungsschema, die Standortinfrastruktur, Energieversorgung und Logistik, Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten sowie eine wirtschaftliche Analyse des Projekts einschließlich seiner potenziellen Nebenproduktströme bewerten.

Das einzigartige, in Apatit beherbergte Seltenerdmetallsystem von Hecla-Kilmer ist die Grundlage, die erfahrene, technologisch fortschrittliche Unternehmen wie DRA und Dorfner Anzaplan zusammenbringt, um das Projekt voranzutreiben, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. Die Einbindung von DRA sowohl für die Ressourcenschätzung als auch für die PEA bedeutet, dass ein einziges Team das Projekt vom Bohrkern bis zur Wirtschaftlichkeitsanalyse begleitet, ohne dass es dazwischen zu Übergaben kommt. Die Herausforderung des Westens liegt bei den Seltenerdmetallen nicht in der Entdeckung, sondern in der Aufbereitung, und ein Apatit-Wirtsgestein bietet uns einen anderen metallurgischen Weg als herkömmliche Lagerstätten. Diese Beauftragung stuft Hecla-Kilmer von einem Explorationsprojekt zu einem Projekt mit konkreten Zahlen auf.

Über DRA

DRA Global Limited ist ein internationaler, multidisziplinärer Konzern für Ingenieurdienstleistungen, Projektabwicklung und Betriebsmanagement, der sich vorwiegend auf die Bergbau-, Mineralien- und Metallindustrie konzentriert. DRA deckt alle wichtigen Bergbauzentren ab und unterhält Niederlassungen in Afrika und im Nahen Osten, in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum; DRA Americas Inc. ist die nordamerikanische Betriebsgesellschaft der Gruppe.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralressourcen widmet und sich stark für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken einsetzt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdelemente und kritische Mineralien, darunter das Projekt Hecla-Kilmer für Seltenerdmetalle, Niob und Phosphat. Dieses Projekt liegt 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und von der in Betrieb befindlichen Ontario Northland Railway entfernt. Hinzu kommen das 70 km nordöstlich von Hecla-Kilmer gelegene Projekt Torrance sowie das TREO-Projekt in British Columbia, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und eine qualifizierte Person im Sinne dieser Vorschrift, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Warnhinweis zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA)

Die PEA ist vorläufiger Natur und kann vermutete Mineralressourcen umfassen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen auf sie anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA tatsächlich erzielt werden. Für Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, wurde die wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Umfang, zum Zeitplan und zum Abschluss der MRE und der PEA, zur Integration der metallurgischen Ergebnisse in die PEA, zu den potenziellen Nebenprodukten des Projekts sowie zum Fortschritt des Projekts. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehört unter anderem das Risiko, dass die MRE oder die PEA nicht im vorgesehenen Umfang oder Zeitrahmen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden; das Risiko, dass die MRE nicht zur Schätzung von Mineralressourcen führt; die Ergebnisse metallurgischer Untersuchungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Schwankungen bei den Preisen für Seltene Erden und andere Rohstoffe; sowie den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Zulassungen. Zu den wesentlichen Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, gehören, dass DRA die MRE und die PEA wie geplant abschließen wird, dass die vorhandenen Daten und die Ergebnisse der laufenden metallurgischen Untersuchungen ausreichen werden, um die MRE und die PEA zu untermauern, und dass das Unternehmen Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln haben wird. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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