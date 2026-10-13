IRW-News: Silver One Resources Inc.: Luftgestützte geophysikalische ZTEM-Untersuchung von Silver One identifiziert 7 zusätzliche Silberziele und 6 potenzielle Kupfer-Silber-Gold-Porphyrsysteme auf Projekt Candelaria in Nevada

IRW-PRESS: Silver One Resources Inc.: Luftgestützte geophysikalische ZTEM-Untersuchung von Silver One identifiziert 7 zusätzliche Silberziele und 6 potenzielle Kupfer-Silber-Gold-Porphyrsysteme auf Projekt Candelaria in Nevada

Neue Schürfrechte abgesteckt

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE) (OTCQX: SLVRF) (FWB: BRK1) (Silver One oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der im Mai 2026 auf seinem Projekt Candelaria in Nevada durchgeführten geophysikalischen elektromagnetischen ZTEM-Helikopter-Untersuchung (Z-Axis Tipper Electromagnetic) bekannt zu geben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Mai 2026). Im Rahmen der Untersuchung und nachfolgenden Erkundungen vor Ort wurden mehrere vorrangige Silber- und potenzielle Porphyrziele abgegrenzt und 382 neue Schürfrechte abgesteckt, die 3.128 ha (7.730 ac) an höffigem Land neben dem südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets umfassen.

Die Untersuchung und die Aufbereitung wurden von Geotech Ltd. (Geotech) durchgeführt. Im Rahmen der Aufbereitung, der 3D-Modellierung und der Zielermittlungsanalyse von Geotech wurden 7 zusätzliche Silberziele und 6 potenzielle Kupfer-Silber-Gold-Porphyrziele identifiziert, die allesamt für weitere Explorationsarbeiten empfohlen werden (Abbildung 1).

Greg Crowe, President, CEO und Direktor von Silver One, sagte: Die ZTEM-Untersuchung hat aufregende Datensätze geliefert, die das Blue-Sky-Potenzial bei Candelaria erheblich erweitern. Die Identifizierung mehrerer Silber- und Kupferziele in Kombination mit der Bestätigung von alterierten Zonen am Standort und einer Mineralisierung von bis zu 4,89 % Cu und 272 g/t Ag in Gesteinsproben aus Ausbissen und Grubenbauen unterstreicht das Potenzial dieses historischen Silbergebiets im Distriktmaßstab. Das Projekt verfügt bereits über eine eindrucksvolle Ressourcenbasis von 126,6 Mio. oz AgÄq in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet (120,7 Mio. oz Ag und 242.000 oz Au) und 13,4 Mio. oz AgÄq in der Kategorie vermutet (12,6 Mio. oz Ag und 33.800 oz Au), die mit den Minen Rochester von Coeur und Lucky Friday von Hecla konkurriert. Die Möglichkeit eines tieferen Porphyrsystems fügt eine völlig neue Explorationsdimension hinzu und veranschaulicht das Potenzial von Candelaria, einer der größten Silberdistrikte in Nordamerika zu werden. Durch das Abstecken von 382 neuen Schürfrechten haben wir das notwendige Land gesichert, um diese Ziele voranzutreiben. Candelaria wächst weiterhin an Umfang und Bedeutung. Wir verzeichnen Fortschritte mit unserem 25.000 m umfassenden Bohrprogramm, das die Mineralisierung über die aktuelle Ressource hinaus erweitern soll, und wir freuen uns auf die nächste Explorationsphase.

Erkundungen vor Ort bestätigen Höffigkeit

Im Rahmen vorläufiger Bodenerkundungen von ZTEM-Anomalien wurden mehrere Zonen mit historischen Grubenbauen, hydrothermalen Alterationen und lokal erhöhten Kupfer- (bis zu 48.895 ppm), Blei- (bis zu 4.383 ppm), Zink- (bis zu 5.190 ppm) und Silberwerten (bis zu 272 ppm) in den ersten 92 ausgewählten Gesteins- und Schlitzproben identifiziert (Abbildung 1 und Tabelle 1). Diese Beobachtungen bekräftigen die geophysikalischen Interpretationen und verdeutlichen das Potenzial für sowohl oberflächennahe mineralisierte mantoartige Systeme als auch für tiefere mineralisierte porphyrartige Systeme. Mehr als die Hälfte des Konzessionsgebiets ist jedoch von vulkanischem Gestein aus der Zeit nach der Mineralisierung oder von Kolluvium/Alluvium bedeckt, sodass Folgeexplorationsarbeiten indirekte Methoden wie geophysikalische Bodenuntersuchungen, geochemische Bodenuntersuchungen sowie stratigrafische Analysen erfordern werden. Erste Gesteinsprobenahmen ergaben auch anomale Kupferwerte zwischen 314 ppm und 20.898 ppm bei 2 der 6 Porphyrziele (CP-03 und CP-04). Die Erkundung aller anderen Silberziele ist im Gange - ausgenommen Ziel CM_01, das die nordöstliche Erweiterung der Mineralisierung Mt. Diablo und Northern Belle darstellt, die zurzeit bebohrt wird.

Tabelle 1: Ausgewählte Werte von Gesteinsproben, die im Juni 2026 in ZTEM-Zielgebieten des Projekts Candelaria entnommen wurden. Die erhöhten Werte beinhalten die Proben 198401 und 198403 (Ziel CP-04), die Proben 198373-198374 (Green Nick) und die Proben 196902 bis 196904 (Ziel CP-03), über die bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juni 2022 berichtet wurde.

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Porphyrartige Ziele

Die Interpretation potenzieller tiefer Porphyrziele basiert auf den folgenden Kriterien:

1. Signaturen sind resistive Zonen, die von ausgedehnten leitfähigen Hüllen umgeben sind. Die resistiven Zonen könnten dem nicht alterierten Porphyr-Intrusiv-Stock entsprechen, während die leitfähigen Hüllen mit alterierten Porphyrhöfen oder Sedimentgestein in Verbindung gebracht werden könnten.

2. Die vermuteten Porphyre variieren in ihrer Größe von mehreren Hundert Metern bis zu 1 bis 2 km.

Die Porphyrziele CP_01 bis CP_06 sind in den Abbildungen 1, 2a und 2b dargestellt. Ein Schnitt durch das Ziel CP-01 mit den vermuteten potenziellen tiefen Porphyren ist in Abbildung 3 dargestellt.

Historische geologische Arbeiten (Thompson, 1990) beschreiben die Candelaria-Ag-(Pb-Zn)-Mineralisierung als eng verbunden mit einem Porphyr-Gesteinsgangsystem vom Typ II, das seinen Ursprung in einem hydrothermal alterierten und potenziell mineralisierten Pluton direkt unterhalb des Distrikts hat. Die neuen ZTEM-Ergebnisse liefern moderne geophysikalische Belege für diese Interpretation und eröffnen eine neue Dimension für die Exploration bei Candelaria.

Silberziele

7 Silberziele wurden mithilfe des SC-SOM-Zielermittlungsalgorithmus (Structural Complexity-Self Organizing Map) von Geotech identifiziert (siehe Zielstandorte CM_01 bis CM-07 in Abbildung 1). Der Algorithmus kombiniert die Analyse von: 1) strukturellen Daten (bekannte und vermutete Verwerfungen/Kontakte und magnetische Anomalienrücken); 2) einer selbstorganisierenden Karte (SOM), die ZTEM3D-Inversions-Resistivitätsdaten und aus der Strukturanalyse abgeleitete Produkte enthält, die zusammen die Auswahl von Zielen unterstützen. Die SOM-Ergebnisse können aufgrund der hohen Resistivitäten zur Zielermittlung potenzieller tiefer Porphyre verwendet werden. Die mantoartige Mineralisierung kann manuell aus den tiefen Porphyrzielen, den oberflächennahen ZTEM3D-Resistivitäts-Tiefenschnitten und der Orientation Entropy (OE), bestehend aus Strukturanalysenkartierungen, abgeleitet werden.

Alle mantoartigen Ziele verlaufen in nahezu Ost-West-Richtung, weisen niedrige Resistivitäten (< 120 Ohm-m) auf und befinden sich - ausgenommen CM_03 und CM_07 - entweder in oder neben Zonen mit hoher Bruchdichte (Abb. 4). Keiner dieser Bereiche wurde detailliert kartiert oder erprobt und wird weitere Explorationen erfordern.

382 neue Schürfrechte abgesteckt, um vorrangige Ziele zu sichern

Als Reaktion auf die vielversprechenden ZTEM-Ergebnisse hat Silver One 382 neue Schürfrechte abgesteckt, die 3.128 ha (7.730 ac) auf der Südwestseite des Konzessionsgebiets abdecken, um die Abdeckung der kürzlich definierten Anomalien zu sichern. Dadurch vergrößert sich die Landposition des Unternehmens im Distrikt erheblich und die Kontrolle über mehrere vorrangige Ziele für zukünftige Bohrungen wird gesichert.

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Abbildung 1: Silber- (CM_01 bis CM-07) und Porphyrziele (CP_01 bis CM_06) über dem ZTEM3D-Resistivitäts-Tiefenschnitt in einer Tiefe von -300 m.

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Abbildung 2a: Oben. Porphyrziele über dem ZTEM-90Hz Total Phase Rotated- (TPR)-Bild. Die Ziele Red Hill, Turquoise Hill und Barite Mine (CP_03, CP_04 bzw. CP_06) erscheinen über resistiven Kernen, die von leitfähigen Höfen umgeben sind. Abbildung 2b: Unten. Porphyrziele (CP_01, CP_02 und CP_05) über dem ZTEM3D-Resistivitäts-Tiefenschnitt in einer Tiefe von -1.000 m. Zu beachten ist die gleiche Beziehung mit einer resistiven Zone, die von ausgedehnten leitfähigen Hüllen umgeben ist, die möglicherweise mit einer Sulfidmineralisierung im Umfeld eines Porphyrzentrums in Zusammenhang stehen. Schnitt 404.400E (ZTEM L1820), dargestellt durch die schwarze Linie.

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Abbildung 3: ZTEM 3D-Resistivitätsschnitt 404.400E (ZTEM L1820), Blickrichtung Westen über das Ziel CP_01, das sich unmittelbar westlich von und neben den Gruben Northern Belle und Mount Diablo befindet. Der zentrale Leiter (rot) wird als disseminierter Sulfidkörper interpretiert, der möglicherweise mit einem Porphyrsystem oder einem bedeutsamen Manto in Zusammenhang steht, der sich entlang der Ränder eines breiten resistiven Kerns (hellblau) entwickelt hat. Der kleinere Leiter auf der linken Seite des Schnitts entspricht der Mineralisierung unterhalb der Grube Lucky Hill und wird ebenfalls als Sulfidmineralisierung interpretiert. Ungefähre Tiefen bis zum Zentrum eines jeden Leiters und deren seitliche Ausdehnung sind in Rot dargestellt. Siehe die Abbildungen 2a und 2b oben hinsichtlich des Standorts des Schnitts.

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Abbildung 4: Silber- (CM_01 bis CM-07) und Porphyrziele (CP_01 bis CM_06) über dem 3D-MVI-Amplituden-Tiefenschnitt (magnetische Inversion) in einer Tiefe von -500 m.

Analytische Verfahren und QA/QC

Alle Proben wurden von American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, NV, USA (ISO-akkreditiertes Labor, ISO/IEC 17025:2017) untersucht. Die Proben wurden mittels ICP-MS (4AB51) auf 51 Elemente untersucht. Gold wurde mittels Feuerprobe mit ICP-Nachbehandlung (IO-FAAu30) analysiert; Proben mit einem Silbergehalt von über 100 g/t wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischer Methoden (G-FAAuAg) analysiert. Kupfer-, Blei- und Zinkwerte über dem Grenzwert wurden mittels volumetrischer Analyse nach Erzstandard (IO-4AOR) bestimmt. Im Rahmen der QA/QC fügt AAL Blindproben und Standards ein und führt Pulpendoppelproben durch, um die ordnungsgemäße Probenvorbereitung, mögliche Kontaminationen und die Kalibrierung der Geräte zu überwachen.

Berechnung der AgÄq-Ressourcen

AgÄq-Formel = Ag (T) + (Au × Ausbeute × 67,73/0,8841). Die in der Berechnung verwendeten erwarteten Feldausbeuten für Silber (Ag) betragen 56 %, 66 % und 5 % für Oxid-, Misch- und Sulfid-Erze bzw. die Goldausbeuten (Au) 51 %, 10 % und 0 % für Oxid-, Misch- und Sulfid-Erze bzw. Die zur Berechnung der Silberäquivalente verwendeten Metallpreise betragen 27,5 US-Dollar pro Unze Silber (Ag) und 2.106 US-Dollar pro Unze Gold (Au).

Ernennung von VP Project Development

Mit Wirkung zum September 2026 wurde Ken Engquist, Direktor von Silver One, zum VP Project Development ernannt. Ken ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich der Projektabwicklung mit über 30 Jahren praktischer Erfahrung in den Bereichen Minenerschließung, Bau und betriebliche Führung in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung von Großprojekten durch Rahmenuntersuchungen, PEA, PFS, FS, Bau, Inbetriebnahme und Start-up für erstklassige Unternehmen wie Rio Tinto, AngloGold Ashanti, Nevsun, Oxygen Capital, First Mining Gold und Western Copper and Gold. Zu seinen Qualifikationen gehören technische Expertise in der Ingenieurtechnik für Untertage- und Tagebau, der Umsetzung von Großkapitalprojekten, Genehmigungsverfahren, der Einbindung von Interessenvertretern sowie der Organisationsentwicklung. Er besitzt einen Hochschulabschluss in Mechanical Engineering sowie mehrere US-Patente für Mineralverarbeitungstechnologien. Ken wird den Abschluss der vorläufigen Machbarkeitsstudie für Candelaria sowie die Genehmigungsverfahren und die Erschließung leiten, wobei er seine umfangreiche Erfolgsbilanz in den Bereichen Projekterschließung und Bau nutzt.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Haufenlaugungsflächen bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und 5 patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von mehr als 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des Arizona Silver Belt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-9745274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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