Bangkok, 13. ⁠Okt (Reuters) - Der Internationale Währungsfonds hat Großbritannien unter Führung des neuen Premierministers Andy Burnham aufgefordert, an den Plänen zum Abbau des Haushaltsdefizits festzuhalten. Der IWF lobte am Dienstag, dass das Land ‌die einzige große Industrienation sei, die klare Pläne zur Reduzierung der Staatsverschuldung in den kommenden Jahren vorgelegt habe. "Die Botschaft ⁠an Großbritannien ⁠lautet schlicht: Kurs halten und diesen Weg fortsetzen", sagte die neue Chefökonomin des IWF, Silvana Tenreyro, in Bangkok, wo dieses Jahr die Herbsttagung von IWF und Weltbank stattfindet. Es sei wichtig, dass es angesichts höherer Zinskosten und des ‌Drucks, mehr für Verteidigung und Energiesubventionen ‌auszugeben, nicht zu Abweichungen von den Plänen komme.

In gut zwei Wochen will Finanzminister John Healey seinen ersten Jahreshaushalt vorlegen. Trotz der ⁠Pläne zum Abbau des Haushaltsdefizits sind die Kreditkosten der britischen ‌Regierung die höchsten unter den ⁠sieben führenden Industrienationen (G7). Sie stiegen vergangene Woche im Zuge eines weltweiten Ausverkaufs von Anleihen auf den höchsten Stand seit 1998.

Der IWF prognostiziert der britischen Wirtschaft dieses Jahr ‌ein Wachstum von 1,3 ⁠Prozent, nachdem er im Juli ⁠noch von 1,0 Prozent ausgegangen war. Für 2027 werden 1,2 Prozent erwartet. Damit liegt die Insel in etwa im G7-Mittelfeld. Problematisch ist die hohe Inflation. Die britische Notenbank prognostiziert, dass der weltweite Anstieg der Energiepreise die Inflation Anfang nächsten Jahres auf einen Höchststand von über vier Prozent treiben wird.

(Bericht von David Milliken, geschrieben von Christian Krämer, ⁠redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)