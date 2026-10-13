13. ⁠Okt (Reuters) - JPMorgan Chase hat im abgelaufenen Quartal dank eines starken Handelsgeschäfts und eines florierenden Investmentbankings mehr verdient. Der Überschuss sei in den drei Monaten ‌bis Ende September auf 15,3 Milliarden Dollar gestiegen, teilte die US-Großbank am Dienstag mit. Im ⁠Vorjahreszeitraum ⁠hatte das Institut einen Gewinn von 14,4 Milliarden Dollar ausgewiesen.

Die Erträge der Sparte für Aktien- und Anleihehandel kletterten im Quartal um 15 Prozent. Eine hohe Marktvolatilität aufgrund der Unsicherheit ‌über die weltweiten Zinssätze und ‌die Entwicklung der Energiepreise trieb das Geschäft. Anleger schichteten ihre Portfolios um und sicherten sich gegen ⁠Risiken ab.

Auch die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking legten um ‌14 Prozent zu. Daten ⁠des Anbieters Dealogic zufolge verteidigte JPMorgan damit die Spitzenposition in der Branche. Das Geschäft florierte, obwohl Fusionen und Übernahmen wegen der ‌Ungewissheit über den ⁠Zinskurs der US-Notenbank Fed ⁠ins Stocken geraten sind. Ein Lichtblick für die Branche war jedoch der Markt für Fremdkapital: Große Technologiekonzerne nahmen Milliarden auf, um ihre Wachstumspläne im Bereich KI zu finanzieren.

Bericht von Manya Saini und Nupur Anand, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)