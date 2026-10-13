'Keine Gefahr' - Entwarnung nach möglichem Luftnotfall

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Nach einem Alarm wegen eines möglichen Notfalls in einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht", teilte die Polizei mit./fjm/DP/stk

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