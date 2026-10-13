'Keine Gefahr' - Entwarnung nach möglichem Luftnotfall
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Nach einem Alarm wegen eines möglichen Notfalls in einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht", teilte die Polizei mit./fjm/DP/stk
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
PlusStudie von Bain & Company
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße