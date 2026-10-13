Koalition legt Streit um Zuckersteuer bei

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über die Einführung einer Zuckersteuer beigelegt. "Die Bundesregierung hat sich auf eine Formulierungshilfe für die Regierungsfraktionen zur Umsetzung der vereinbarten Zuckergetränkesteuer geeinigt. Sie soll morgen im Kabinett beschlossen werden", verlautete am Abend aus dem Bundesfinanzministerium. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet./tam/DP/he