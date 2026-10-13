Merz: Kabinett soll Rentenreform noch in diesem Jahr verabschieden

Berlin, 13. ⁠Okt (Reuters) - Das Bundeskabinett soll die Rentenreform nach den Vorstellungen von Kanzler Friedrich Merz noch in diesem Jahr beschließen, damit das Vorhaben sofort in erster Lesung in den Bundestag eingebracht werden kann. Die ‌Verabschiedung solle dann im ersten Quartal 2027 erfolgen, weil die Rentenreform auch durch den Bundesrat müsse und ein relativ umfangreiches ⁠Gesetzgebungswerk sei, ⁠sagte der CDU-Chef am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. "Ich bin zuversichtlich, dass wir es nächstes Jahr ganz sicher in Kraft haben, aber dass wir es im ersten Quartal 2027 verabschieden", sagte Merz.

Über den neuen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sagte Merz, ‌dass dieser nach seiner Ernennung am Dienstagnachmittag ‌am Mittwoch erstmals an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen werde. Er erwarte von Schweitzer, dass dieser die verabredeten Gesetzentwürfe "so schnell wie möglich" ⁠ins Kabinett bringen werde. Im Arbeitsministerium lägen die Rentenreform und die ‌Reform des Arbeitsmarktes, die die ⁠Union mit der SPD verabredet habe. Es dauere ihm zu lange, dass die Regierung die Vorschläge der Rentenkommission am 22. Juni bekommen habe und bis zum 13. Oktober ‌noch kein Gesetzentwurf vorliege. Er ⁠erwarte einen Gesetzentwurf, der möglichst ⁠schon vorher mit den Bundestagsfraktionen und den Ländern abgestimmt sei, um ein zügiges Gesetzgebungsverfahren zu ermöglichen. Wenn Schweitzer dies in diesem Jahr gelinge, dann habe er seinen Job gemacht, sagte der Kanzler.

Auch die neuen Arbeitsmarktgesetze seien überfällig. "Ich glaube, dass wir das auch relativ schnell machen können, dass wir die Flexibilität des Arbeitsmarktes herstellen können", sagte Merz.

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)