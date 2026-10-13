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Microsoft - Hohe Zeitebene – starkes Signal!

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Hohe Zeitebene – starkes Signal!

Die Microsoft-Aktie zeigte im sonst eher korrekturanfälligen dritten Quartal eine bemerkenswert starke Kursentwicklung. Bei genauerem Hinsehen legte die Aktie um 37 % zu – damit war Q3 das beste Quartal im bisherigen Jahrtausend. Charttechnisch besonders relevant: Die zuvor etablierte Haltezone aus dem alten Rekordlevel von 2021 und diversen Tiefpunkten der Jahre 2025/26 bei rund 350 USD wurde nicht nur verteidigt, sondern als Sprungbrett für die nächste Aufwärtsbewegung genutzt. Mit Blick auf die Candlestickanalyse entsteht auf dieser Basis ein klassischer „morning star“. Dieses konstruktive Kerzenmuster unterstreicht die Ambitionen der Bullen und liefert ein Signal für die Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends. Damit rückt das bisherige Allzeithoch vom September 2025 bei 555 USD in den Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“, also in charttechnisches Neuland, ließe ein weiteres, prozyklisches Signal entstehen. Schließlich könnte die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre im Ausbruchsfall als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen 350 USD und 555 USD interpretiert werden. Letztlich ist die Microsoft-Aktie ein gutes Beispiel dafür, welchen Mehrwert die Analyse hoher Zeitebenen bietet.

Microsoft (Quarterly)

Chart Microsoft
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Chart Microsoft
Quelle: LSEG, tradesignal²



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