Ministerium bringt Gasreserve auf den Weg -Umlage geplant

dpa-AFX · Uhr
Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Gasversorgung

Berlin (dpa) - Das Bundeswirtschaftsministerium bringt den Aufbau einer nationalen Gasreserve auf den Weg. In einem Gesetzentwurf aus dem Haus von Ministerin Katherina Reiche (CDU) heißt es: «Die Gasreserve dient der Krisenvorsorge für Extremfälle, Sabotage und seltene Großereignisse.» Finanziert werden soll die Gasreserve über eine Umlage für Gaskunden. Der Referentenentwurf mit Stand 12. Oktober liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Eine Sprecherin des Ministeriums hatte Anfang Juli angekündigt, die Gasreserve solle einen Umfang von 24 Milliarden Kilowattstunden haben - das entspräche etwa zehn Prozent der deutschen Speicherkapazität. Dieses Volumen findet sich auch im Gesetzentwurf. Laut Sprecherin soll der Aufbau der Gasreserve nach der entsprechenden Gesetzesänderung im Jahr 2027 beginnen.

Finanziert werden soll die Reserve über eine Umlage. Im Gesetzentwurf werden die Folgen geschätzt: Für einen typischen Haushalt in einem Mehr-Familienhaus mit einem jährlichen Verbrauch von rund 13.000 Kilowattstunden beziehungsweise einen typischen Haushalt in einem Ein-Familienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet dies jährliche Kosten in Höhe von 3,77 bis 7,20 EUR.

Im Sommer hatte Reiche der Deutschen Presse-Agentur gesagt, für eine Gasreserve gebe es zwei Finanzierungsoptionen. Die eine sei eine Umlage über die Gaskunden, die zweite eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt. Vielleicht gebe es auch ein Mischmodell.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
WEG

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Hersteller
Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um10. Okt. · dpa-AFX
Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen