Mit diesem ETF wird „All World“ wirklich umgesetzt

Die Weltwirtschaft ist in ständiger Bewegung. Die Räder drehen sich stetig, aber nie überall gleich schnell. Geopolitische Entwicklungen, Innovationen, veränderte wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen, ja selbst das Wetter können dazu führen, dass die Konjunktur und mit ihr die Aktienmärkte mal in einer, mal in einer anderen Weltregion besser laufen als andernorts. Das Problem für den Anleger:

Man weiß es nie vorher. Und selbst wenn man ahnen würde, wo sich die Räder in der nächsten Zeit am schnellsten drehen, wäre es sehr aufwändig und würde reichlich Erfahrung und Fachwissen erfordern, das eigene Depot daraufhin immer wieder konsequent umzugestalten. Doch dieses Problem hat eine Lösung:

Weltindizes können ein ideales Fundament für das Anlegerdepot sein

Genau deswegen wurde die Idee geboren, auf Basis von sogenannten „Weltindizes“ Produkte zu kreieren, die dem Anleger die Chance bieten, sich auf einfache Weise den Aktienmarkt der ganzen Welt ins Depot zu holen. Damit erzielt man eine für langfristige Investments ideale Glättung der eigenen Performance:

Man hat die starken und die schwächeren Regionen immer im Depot. Was, wie der folgende Chart darlegt, dazu führt, dass man recht konstant im Median der Weltmärkte unterwegs ist und dadurch weder darauf angewiesen wäre, heute schon zu wissen, was übermorgen sein wird noch immer wieder das eigene Aktien-Portfolio umschichten zu müssen, womit man den Entwicklungen letztlich immer hinterherlaufen würde.

Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/FTSE-ALL-WORLD-Index-8330158

Ein echter All World-ETF schließt wichtige Lücken

Doch die bekanntesten, sogenannten „Weltindizes“ konzentrieren sich auf die Industrienationen. So umfasst z.B. der bekannte MSCI World Index Aktien aus den 23 aus Sicht des Indexbetreibers wichtigsten Industrienationen. Aber dort fehlen Länder wie China und Südkorea. Länder, die keineswegs erst seit Beginn des KI- und Halbleiter-Booms zu den „Global Playern“ gehören.

Zudem sollte man das Potenzial der Schwellenländer nicht unterschätzen. Sie weisen oft höhere Wachstumsraten auf. Und dort findet sich so manches Unternehmen, das in einem breit angelegten, wirklich auf das globale Potenzial des Aktienmarkts ausgerichteten Depot nicht fehlen sollte.

Der iShares FTSE All World UCITS ETF schließt diese Lücken. Der FTSE All World Index, den der ETF nachbildet, umfasst aktuell Aktien von 4.204 Unternehmen aus 49 Ländern (zum Vergleich: Der MSCI World Index berücksichtigt 23 Länder und listet momentan, Stand 30. September, 1.249 Aktien.

Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/FTSE-ALL-WORLD-Index-8330158

Der iShares FTSE All World UCITS ETF

Vergleichsindex FTSE All-World Index (Net) WKN A423D7 ISIN IE00097WZHZ9 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,12 % p.a. ETF-Volumen per 09.10.2026 39,6 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 07.05.2026 Anzahl der Positionen (Stand 09.10.2026) 2.650 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar

Dieser ETF deckt die ganze Breite des Welt-Aktienmarkts ab

Der Vorteil eines ETFs liegt hierbei auf der Hand: Sie können bereits mit kleinen Beträgen an der gesamten Breite dieses Index teilhaben, jederzeit in kleinen oder großen Tranchen nach Belieben kaufen, zukaufen oder verkaufen. Eine Flexibilität, die Sie selbst dann nicht erreichen könnten, wenn Sie nur die größten Positionen innerhalb des FTSE All World Index als Einzelwerte ins Depot nehmen wollten.

Der FTSE All World Index und mit ihm der iShares FTSE All World ETF richten sich bei der Auswahl der Aktien nach der Marktkapitalisierung, d.h. nach dem Börsenwert der jeweiligen Unternehmen. Das führt dazu, dass US-Unternehmen derzeit einen Anteil von 62 Prozent am investierten Kapital haben. Was nach einem Ungleichgewicht klingt, aber der weltwirtschaftlichen Realität voll entspricht, denn dort, in den USA, sitzen die meisten der weltweit größten Konzerne. Zugleich werden elf Branchensektoren abgedeckt, die die gesamte Breite der Weltwirtschaft erfassen, von der Finanzbranche über Technologie hin zu Energieversorgern oder dem Gesundheitssektor.

Sich auf eine gezielt breite Basis zu stützen, wenn es um das Fundament eines Anlegerdepots geht, ist eine Grundregel klugen Investierens. Mit diesem ETF wäre das somit zu erreichen. Darüber hinaus gezielt kurzfristige Chancen zu nutzen, ist einem unbenommen, wichtig ist aber, dass man für die Basis des angelegten Kapitals eine breite Streuung der Chancen ebenso wie der Risiken sicherstellt. Wobei es dabei nicht nur darauf ankommt, die Anlage in der Breite zu streuen. Es würde sich auch anbieten, den Kapitaleinsatz auf der Zeitachse zu verteilen. Wie ließe sich das am besten umsetzen?

Der Vorteil des „Averaging-Effekts“: Investieren mit Sparplan

Die Chancen, die Ihnen ein Investment in Aktien bietet, gehen natürlich auch mit Risiken einher, denn Aktienkurse schwanken in beide Richtungen. Aber selbst sehr erfahrene Anleger können nicht in die Zukunft sehen: Ob ein Einstiegszeitpunkt gerade jetzt ideal wäre oder nicht, kann man im Moment der Entscheidung nie sicher wissen. Aber man sollte eine Aktien-Anlage ohnehin nicht auf kurzfristiger Basis angehen, sondern einen mittel- und langfristigen Zeithorizont wählen. Und dann bietet der „Averaging-Effekt“ eine gute Lösung, um Schwankungen mittelfristig zu glätten. Wie lässt sich das erreichen?

Der iShares FTSE All World UCITS ETF erfüllt die Voraussetzungen für Sparpläne. Sparpläne haben neben dem Komfort, dass automatisch regelmäßig zu vom Anleger gewünschten Zeitpunkt zu einer frei wählbaren Summe gekauft wird, einen weiteren Vorteil:

Dadurch, dass im Rahmen eines Sparplans regelmäßig eine gleich hohe Summe investiert wird, kauft man nach einem starken Anstieg der Kurse weniger, nach einer Abwärtsbewegung aber dann umso mehr ETF-Anteile. Das führt zum oben genannten „Averaging-Effekt“, d.h. man glättet die Schwankungen des Marktes durch die unterschiedliche Zahl gekaufter Anteile bei gleichbleibender Investmentsumme. Die folgende Grafik empfindet diesen Effekt durch einen gleitenden Durchschnitt auf den ETF nach. Sie sehen:

Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/FTSE-ALL-WORLD-Index-8330158

Nutzt man diesen „Averaging-Effekt“, wirken Abwärtskorrekturen nicht nur als Risiko, sondern zugleich als Chance. Hierzu lohnt ein Blick auf den von iShares zur Verfügung gestellten Sparplanrechner, bei dem Sie flexible, eigene Modellrechnungen anstellen können:

* Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.