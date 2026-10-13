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Nordex: 14 % mehr Energieertrag und 30 % mehr Aufträge – die Story wird stärker

DZ BANK · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nordex: 14 % mehr Energieertrag und 30 % mehr Aufträge – die Story wird stärker


Nordex profitiert gleich von mehreren strukturellen Treibern: Der Auftragseingang steigt kräftig, die USA entwickeln sich zum neuen Wachstumsmarkt und mit der N193/7.X bringt der Konzern eine leistungsstärkere Turbinengeneration auf den Markt. Gleichzeitig sorgt der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren dafür, dass zusätzliche Erzeugungskapazitäten weltweit dringend benötigt werden. Operativ hat Nordex seine Profitabilität bereits deutlich verbessert und strebt mittelfristig eine EBITDA-Marge von 10 bis 12 % an.

Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 30 %

Bei Nordex treffen derzeit steigende Nachfrage, technologische Verbesserungen und ein kräftiger Margenhebel zusammen. Heute meldete der Windkraftanlagenbauer für das 3. Quartal einen Auftragseingang von 2.810 MW, ein Plus von fast 30 % gegenüber 2.170 MW im Vorjahr. Nach neun Monaten summieren sich die Bestellungen bereits auf 7.733 MW und damit 16,1 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch das Preisumfeld bleibt robust. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag nach neun Monaten bei 0,93 Mio. Euro je MW. Im 3. Quartal waren es aufgrund von Projektumfang und regionalem Mix 0,90 Mio. Euro. Besonders interessant ist die zunehmende Internationalisierung. Die Türkei steuerte im Quartal mehr als 900 MW bei. In den USA hat Nordex seit Jahresbeginn bereits über 1,3 GW an Aufträgen verbucht. CEO José Luis Blanco erwartet, dass der internationale Anteil weiter wächst.



Discount 34 2027/09: Basiswert Nordex

DN4CBG
Quelle: DZ BANK: Geld 13.10. 13:11:25, Brief 13.10. 13:11:25
28,80 EUR 28,81 EUR 0,14% Basiswertkurs: 36,840 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 12:54:34
Max Rendite 18,01% Discount in % 21,88%
Abstand zum Cap in % -7,81% Max Rendite in % p.a. 19,09% p.a.
Cap 34,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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