Obi-Chef Gundel wechselt an die Spitze von Kingfisher

London, ⁠13. Okt (Reuters) - Der Chef der deutschen Baumarktkette Obi, Sebastian Gundel, wechselt zum 1. Februar 2027 ‌an die Spitze des britischen Konkurrenten Kingfisher. Er folgt auf ⁠Thierry ⁠Garnier, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt, um Chef des Supermarktkonzerns Ahold Delhaize zu werden, wie Kingfisher am ‌Dienstag mitteilte. Finanzchef ‌Bhavesh Mistry werde das Unternehmen im Januar interimistisch leiten. Kingfisher, ⁠zu dem in Großbritannien die ‌Ketten B&Q und ⁠Screwfix und in Frankreich Castorama gehören, hatte erst im Vormonat nach einem starken ‌ersten Halbjahr ⁠die Gewinnprognose angehoben. ⁠Die Aktie des Unternehmens legte um 1,5 Prozent zu.

(Bericht von James Davey; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)