Obi-Chef Gundel wechselt an die Spitze von Kingfisher
London, 13. Okt (Reuters) - Der Chef der deutschen Baumarktkette Obi, Sebastian Gundel, wechselt zum 1. Februar 2027 an die Spitze des britischen Konkurrenten Kingfisher. Er folgt auf Thierry Garnier, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt, um Chef des Supermarktkonzerns Ahold Delhaize zu werden, wie Kingfisher am Dienstag mitteilte. Finanzchef Bhavesh Mistry werde das Unternehmen im Januar interimistisch leiten. Kingfisher, zu dem in Großbritannien die Ketten B&Q und Screwfix und in Frankreich Castorama gehören, hatte erst im Vormonat nach einem starken ersten Halbjahr die Gewinnprognose angehoben. Die Aktie des Unternehmens legte um 1,5 Prozent zu.
(Bericht von James Davey; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)