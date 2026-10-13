Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

13.10.2026 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.10.2026
     Kursziel:                  35,00 EUR (zuvor: 34,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

EBITDA in Q3 weit über den Erwartungen - Guidance erneut angehoben

AMAG hat jüngst vorläufige Zahlen zum Q3/26 bekannt gegeben, die weit über
unseren Erwartungen lagen. Die EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr wurde
nochmals deutlich erhöht.

Q3-Ergebnis mehr als verdoppelt: Für Q3 meldete AMAG ein vorläufiges EBITDA
i.H.v. 81,6 Mio. EUR (Vj.: 33,5 Mio. EUR; +143,4% yoy). Im
Neunmonatszeitraum stand somit ein operatives Ergebnis von 182,7 Mio. EUR zu
Buche (Vj.: 114,2 Mio. EUR; +60,0% yoy), das damit schon innerhalb des
bisherigen Guidance-Korridors (170-190 Mio. EUR) und knapp oberhalb unserer
letzten FY-Prognose (181,4 Mio. EUR) rangierte. Laut AMAG lag die
Ergebnisentwicklung im dritten Quartal in allen operativen Segmenten über
den bisherigen Erwartungen. Zwar lag der durchschnittliche Aluminiumpreis an
der LME mit 3.228 USD/t in Q3 rund 10% unter dem Q2-Niveau (Ø 3.577 USD/t),
doch dürfte sich dies zum einen erst mit etwas zeitlichem Abstand im
Segmentergebnis Metall niederschlagen. Zum anderen berichtete AMAG nach Q2
über eine logistikbedingt geringere Absatzmenge (ca. -9 Tsd. Tonnen), sodass
es nun zu Nachholeffekten gekommen sein dürfte. Darüber hinaus deutete die
positive Geschäfts- und Umsatzentwicklung in den übrigen Segmenten Gießen
und Walzen bereits auf eine mindestens robuste Q3-Entwicklung hin.
Nichstdestotrotz spiegeln sich in der auch gegenüber Q2/26 (EBITDA: 44,0
Mio. EUR) starken Ergebnisverbesserung auch anhaltende
Produktivitätssteigerungen, eine hohe Kostendisziplin und Optimierungen im
Produktmix wider. Über die genaue Entwicklung in Q3 und die finalen Zahlen
für die ersten neun Monate wird AMAG am 29. Oktober 2026 berichten und diese
in einem Earnings Call auf AIRTIME erläutern.

FY EBITDA >= 200 Mio. EUR avisiert: Auf Basis des aktuellen Auftrags- und
Geschäftsverlaufs rechnet AMAG auch für das vierte Quartal 2026 mit einer
besseren Entwicklung als bislang angenommen. Die Gesamtjahres-Guidance wurde
daher von bislang 170 bis 190 Mio. EUR auf 200 bis 220 Mio. EUR
heraufgesetzt, womit AMAG auf das zweitbeste Jahresergebnis nach 2022
(EBITDA: 247,1 Mio. EUR) zusteuern dürfte. Durch das starke Q3 impliziert
selbst die neue Guidance am unteren Ende für Q4 sogar einen leichten
Ergebnisrückgang yoy, was wir angesichts der gezeigten Dynamik, des
weiterhin hohen Aluminiumpreisniveaus (Q3: +23% yoy) und der im Oktober bis
dato robusten Preisentwicklung als unwahrscheinlich ansehen. Wir
positionieren uns daher im Mid Point und halten an den Prognosen für 2027
ff. zunächst unverändert fest. Infolge der starken Ergebnisentwicklung gehen
wir für 2026 aber nun sogar von einer Dividendenverdopplung aus (Vj.: 0,75
EUR), was auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von >5%
verspricht.

Fazit: AMAG überrascht einmal mehr deutlich positiv und untermauert unsere
Überzeugung von der Qualität des Unternehmens und der Attraktivität der
Equity Story. Diese spiegelt sich trotz des starken Newsflows im Kursverlauf
(1M: +2,9%) nach wie vor nicht angemessen wider. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 35,00 EUR (zuvor:
34,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=918f529b1c1c07c8755479e216936507

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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