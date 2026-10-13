Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

13.10.2026 / 10:07 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        13.10.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.
Zusammenfassung:
Cantourage gab bekannt, dass sein langjähriger kanadischer Partner Green
Karat die EU-GMP-Zertifizierung erhalten hat. Dadurch können mehr
Produktionssschritte bereits im Vorfeld durchgeführt werden, bevor das
Produkt in das europäische Vertriebsnetz von Cantourage gelangt. Die
kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen dürften insgesamt neutral
ausfallen. Ein Teil der Marge wird auf den Anbauer verlagert, was jedoch
durch eine moderate Entlastung des Betriebskapitals und frei werdende
Verarbeitungskapazitäten ausgeglichen werden dürfte. Unserer Ansicht nach
liegt der wichtigere Vorteil jedoch auf strategischer Ebene. Durch die
Unterstützung von Green Karat bei der Zertifizierung hat Cantourage die
Beziehung durch eine exklusive Vereinbarung über Produkte vertieft, die für
sein wachsendes Geschäft in Großbritannien von Bedeutung sind. Das
Endprodukt kann nun verpackungsfertig und gemäß den erforderlichen
medizinischen Standards zertifiziert ankommen. Dies vereinfacht die
Lieferkette und verbessert die Flexibilität. Wir schätzen, dass derzeit
weitere drei bis vier Lieferanten ähnliche Zertifizierungsprozesse
durchlaufen, was Cantourage zunehmend dabei helfen könnte, eine hochwertige
Versorgung sicherzustellen und seine Rolle als Tor zu den europäischen
Märkten zu stärken. Wir lassen unsere Prognosen und das Kursziel von EUR11
unverändert und behalten unsere Kaufempfehlung bei (124% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 11.00 price target.
Abstract:
Cantourage announced that long-standing Canadian partner Green Karat has
secured EU-GMP certification. This allows more processing to be completed
upstream before product enters Cantourage's European distribution network.
The near-term economic trade-off looks broadly neutral. Some margin will
shift to the cultivator, but this should be offset by modest working capital
relief and freed processing capacity. In our view, the more important
benefit is strategic. By supporting Green Karat through certification,
Cantourage has deepened the relationship into an exclusive arrangement
around products that are important for its growing UK business. Finished
product can now arrive package-ready and certified to required medical
standards. This simplifies the supply chain and improves flexibility. We
estimate that there are another 3 to 4 suppliers currently working through
similar certification processes, which could increasingly help Cantourage
secure premium supply and reinforce its role as a gateway into European
markets. We leave our forecasts and EUR11 PT unchanged and remain Buy-rated
(124% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=687db774fd15dcbd32540f1977e48fdc

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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