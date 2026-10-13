Original-Research: Electro Optic Systems (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems - von Montega AG

13.10.2026 / 15:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems

     Unternehmen:               Electro Optic Systems
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.10.2026
     Kursziel:                  17,00 AUD (zuvor: 16,00 AUD)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Nicklas Frers

EOS mit größtem Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte

Electro Optic Systems (EOS) hat am 9. Oktober 2026 einen Rekord-Vertrag mit
der Regierung von Kuwait (GCC-Mitgliedstaat) abgeschlossen. Der Auftrag über
370 Mio. GBP (ca. 700 Mio. AUD) umfasst die Lieferung eines
flächendeckenden, landesweiten Drohnenabwehrsystems. Es handelt sich dabei
um den mit Abstand größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte.

Details zum Auftrag: Das vereinbarte System dient dem flächendeckenden
Schutz Kuwaits vor Bedrohungen durch Luft- und Seedrohnen. EOS agiert
hierbei als Hauptauftragnehmer (Prime Contractor) und führender
Systemintegrator. Das technologische Herzstück bildet die KI-gestützte NiDAR
Command-and-Control (C2)-Software von MARSS, welche heterogene
Drittanbieter-Sensoren (Optronik, Radar, Sonar) und Effektoren (kinetische
Abfangraketen sowie Soft-Kill-Jammer) nahtlos miteinander vernetzt. Die
Transaktion validiert die strategische Übernahme von MARSS somit in vollstem
Umfang. Mit einem Volumen von ca. 700 Mio. AUD verdoppelt dieser
Einzelauftrag den bisherigen festen Auftragsbestand (846 Mio. AUD per Ende
Juni 2026) nahezu auf einen Schlag auf nunmehr rund 1,5 Mrd. AUD. Über 80 %
des Gesamterlöses aus dem Auftrag sollen in den ersten 12 bis 24 Monaten
realisiert werden, gefolgt von einer 4-jährigen Supportphase (~20 %
Erlösanteil). Nach anfänglichem Working-Capital-Bedarf dürfte das Projekt ab
Mitte 2027 deutlich cashflow-positiv werden. Dies erhöht die Erlös- und
Ergebnisvisibilität für die Jahre 2027 und 2028 drastisch. Zudem betont das
Management explizit, dass der erfolgreiche Vollzug dieses Referenzprojekts
die Tür für erhebliche Folgeaufträge und Expansionen in der Region und
darüber hinaus aufstößt. Die Zuordnung des Kunden zu Kuwait sowie die
explizit offengelegte Unterstützung durch das britische
Verteidigungsministerium tragen entscheidend zur Entschärfung des
Risikoprofils bei. Während namenlose Großverträge aus der Golfregion am
Kapitalmarkt oft Zweifel hinsichtlich Gegenparteirisiko, Zahlungsmoral und
politischer Beständigkeit aufwerfen, lässt sich ein staatlicher
Kuwait-Vertrag mit öffentlichem Backup des UK MoD vom Markt wesentlich
leichter, transparenter und risikoloser bewerten.

Konditionen: Damit die Auftragsausführung formal beginnen kann, müssen noch
finale Bedingungen (Conditions Precedent) erfüllt werden. Hierzu zählen eine
Bankgarantie über 74 Mio. GBP gegen Erhalt einer Kundenanzahlung in gleicher
Höhe sowie die Erteilung der Exportlizenzen innerhalb von zwei Monaten. Die
notwenigen Mittel hierfür stehen aus der erfolgreich durchgeführten
Kapitalerhöhung (Mai 2026) zur Verfügung. Den geforderten Performance Bond
über 10 % des Vertragswertes (37 Mio. GBP) hat EOS bereits am 12. August
2026 vollumfänglich cash-besichert hinterlegt. Wir stufen daher die
Verbindlichkeit des Auftrags als sehr hoch ein.

Modellanpassungen: Da wir das Inkrafttreten der verbleibenden Bedingungen
als sehr wahrscheinlich einstufen, passen wir unser Modell entsprechend an.
Da über 80 % des Gesamterlöses aus dem Megadeal (ca. 560 Mio. AUD) innerhalb
der ersten 24 Monate nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen
verumsatzt werden, heben wir unsere Umsatzprognosen für die kommenden Jahre
signifikant an. Für 2027e steigern wir unsere Umsatzerwartung auf 662 Mio.
AUD (zuvor ~475 Mio. AUD), da sich die initiale Hochlaufphase und der
Produktionsanlauf früher und dynamischer niederschlagen. Grund hierfür ist,
dass die Lead-Time für MARSS-Aufträge im Vergleich zu RWS-Systemen deutlich
geringer ist. Für 2028e, in dem der Peak des Hardware-Rollouts erreicht
wird, heben wir unser Umsatzziel auf 832 Mio. AUD (zuvor ~697 Mio. AUD) an.
Margenseitig bringt der MARSS-Auftrag durch den Anteil zugekaufter
Drittkomponenten (Sensoren/Effektoren) zwar eine etwas geringere Bruttomarge
mit sich, erzielt durch die NiDAR-Software und Fixkostenskalierung jedoch
eine spürbar höhere EBITDA-Marge.

Fazit: Der 700-Mio.-AUD-Großauftrag untermauert die Wachstumsstory von EOS
eindrucksvoll und sichert dem Unternehmen ein historisches Ausmaß an
Umsatzvisibilität für 2027 und 2028. Nach deutlichen Anpassungen unserer
Umsatzschätzungen für die kommenden beiden Jahre bestätigen wir unsere
Kaufempfehlung mit einem aktualisierten Kursziel von 17,00 AUD.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6c806a46c1e73c4cd9ba766a2afec920

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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