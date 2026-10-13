Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

13.10.2026 / 16:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.10.2026
     Kursziel:                  2,40 EUR (zuvor: 2,20 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Strategische Mehrheitsübernahme stellt sinnvolle Verstärkung dar

MS Industrie hat jüngst eine strategische Mehrheitsübernahme in Südosteuropa
gemeldet, die das Produktions- und Kundennetzwerk des Konzerns u.E. sinnvoll
ergänzt.

Mehr als eine verlängerte Werkbank: Per Anfang Oktober übernahm die 100%ige
Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH 51% der Anteile an der IDAS d.o.o. mit Sitz
in Mol (Serbien), die übrigen 49% bleiben im Besitz des bisherigen
Gesellschafters und Unternehmers Jovan Peji. IDAS fokussiert sich seit mehr
als 55 Jahren auf die Präzisionsfertigung und produziert mit aktuell rund
190 Mitarbeitern hochpräzise Metallkomponenten, Industriemodule und
Baugruppen, vor allem für die pharmazeutische Verpackungs- und
Prozessindustrie. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das u.E. profitable
Unternehmen Umsatzerlöse i.H.v. 8,5 Mio. EUR. Mit IDAS erhält MS XTEC neben
Trossingen und Charlotte (USA) einen dritten Fertigungsstandort und
erweitert gleichzeitig das Fertigungsspektrum und die Kundenbasis. So war MS
XTEC bislang vor allem auf die automatisierte Serienfertigung ausgerichtet,
während IDAS auf kleinere Stückzahlen und eine kundenspezifische
Präzisionsfertigung spezialisiert ist. Mit der Pharma-, Verpackungs- und
Prozessindustrie kommen zudem neue Kundenbranchen hinzu. Die strategische
Mehrheitsübernahme schließt somit eine 'Fähigkeitslücke' von MS XTEC, die
ihre Kunden fortan vom ersten Prototypen über die Kleinserie bis hin zur
Großserie und am Ende des Produktlebenszyklus' auch im Ersatzteilbereich
versorgen kann. IDAS wiederum profitiert von Synergien in der Vermarktung
ihrer Produkte und Dienstleistungen insbesondere in der DACH-Region und den
USA. Den Kaufpreis beziffern wir auf einen niedrigen einstelligen
Mio.-Euro-Betrag (MONe: 1,5 Mio. EUR).

Auch organisch robustes H2 erwartet: Wir bilden die Konsolidierung von IDAS
per Anfang Oktober in unserem Modell ab und gehen auch organisch von einer
positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr aus. Hierfür sprechen neben dem
bis zuletzt hohen Auftragsbestand (30.06.: 81,7 Mio. EUR) von MS XTEC auch
die insgesamt solide Absatzentwicklung von Großkunde Daimler Trucks in
Europa (+3% yoy) sowie Scania (+3% yoy) und MAN (-1% yoy). Dies verdeutlicht
u.E., dass sich der drastische Preisanstieg beim Diesel bislang nicht
übermäßig negativ auf die LKW-Konjunktur auswirkt. Vielmehr dürfte dieser
angesichts des in der EU sehr hohen LKW-Flottenalters von inzwischen rund 14
Jahren (Quelle: ACEA) zum Teil sogar Investitionsanreize setzen. Dass sich
die H2-Vorjahresbasis bei MS Industrie mit 69,3 Mio. EUR Umsatz und leicht
negativem EBITDA (-0,2 Mio. EUR) zudem noch sehr schwach zeigte, sollte den
erwarteten positiven Newsflow noch verstärken.

Fazit: Mit einer u.E. strategisch sinnvollen Übernahme schließt MS Industrie
eine Lücke im Fertigungsspektrum und gewinnt neue Kapazitäten und
Vermarktungsfelder für die weitere Diversifizierung des Geschäfts. Trotz
eines verzögerten Kurssprungs rangiert die Aktie nach wie vor deutlich unter
ihrem Buchwert. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung und setzen das Kursziel
nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells wieder auf
2,40 EUR herauf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4998d768b5d8239a75f6744c5b067058

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4532da48-c70d-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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