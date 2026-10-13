Original-Research: Zefiro Methane Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG

13.10.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp.

     Unternehmen:               Zefiro Methane Corp.
     ISIN:                      CA98926D1069

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Update)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,50 USD
     Kursziel auf Sicht von:    30.06.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Starkes Wachstum auf Basis einer umfangreichen Pipeline erwartet

Die Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotiertes
Umweltdienstleistungsunternehmen mit operativem Schwerpunkt in den USA. Die
Gesellschaft hat sich auf die Identifikation, Messung und Reduzierung von
Methanemissionen aus stillgelegten und verwaisten Öl- und Gasbohrlöchern
spezialisiert. Das operative Geschäft umfasst insbesondere die Stilllegung
und Sanierung von Bohrlöchern sowie ergänzende technische Dienstleistungen.
Darüber hinaus sollen durch die Vermarktung von Carbon Credits zusätzliche
Erlöspotenziale erschlossen werden. Die operative Plattform bildet die
Tochtergesellschaft Plants & Goodwin (P&G), deren Kapazitäten zuletzt durch
den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen von Viking Well Service erweitert
wurden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (GJ-Ende: 30.06.) steigerte Zefiro
Methane die Umsatzerlöse um 31,1 % auf 42,49 Mio. USD (VJ: 32,41 Mio. USD).
Der überwiegend organisch erzielte Umsatzanstieg resultierte insbesondere
aus der Ausweitung der Well-Plugging-Aktivitäten. Wesentliche Umsatzbeiträge
lieferten staatlich finanzierte Sanierungsprojekte in Ohio und Louisiana
sowie zusätzliche Aufträge privatwirtschaftlicher Kunden. Allerdings lag die
Umsatzentwicklung unter unseren bisherigen Erwartungen von 45,18 Mio. USD.
Insbesondere im vierten Quartal wirkten sich saisonale Einflüsse sowie
Anlauf- und Integrationseffekte im Zusammenhang mit der Erweiterung der
operativen Kapazitäten aus.

Parallel zum Umsatzanstieg erzielte Zefiro eine deutliche
Ergebnisverbesserung. Das von uns berechnete EBITDA erhöhte sich auf 0,60
Mio. USD (VJ: -4,75 Mio. USD), womit der operative Turnaround erreicht
wurde. Neben der höheren Auslastung bestehender Kapazitäten trugen die vom
neuen Management umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen zur
Ergebnisverbesserung bei. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 29,2 % (VJ: 23,0
%). Das EBIT verbesserte sich auf -2,75 Mio. USD (VJ: -8,53 Mio. USD),
während das Nachsteuerergebnis mit -3,55 Mio. USD (VJ: -10,76 Mio. USD)
weiterhin negativ ausfiel.

Die Grundlage unserer Wachstumserwartungen bildet die nach
Unternehmensangaben größte vertraglich gesicherte Projektpipeline der
Unternehmensgeschichte. Hervorzuheben ist insbesondere der dreijährige
Auftrag des Ohio Department of Natural Resources mit einem Gesamtvolumen von
19,60 Mio. USD zur Stilllegung von rund 200 Bohrlöchern. Darüber hinaus
wurde im September 2026 ein weiterer staatlich finanzierter Auftrag über
11,50 Mio. USD gewonnen. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus
der Partnerschaft mit der Well Done Foundation, die zunächst die Stilllegung
von zehn Bohrlöchern umfasst und perspektivisch auf rund 70 Bohrlöcher
ausgeweitet werden könnte.

Neben der Umsetzung dieser Projekte erwarten wir zusätzliche
Wachstumsimpulse aus der zunehmenden Auslastung der im Mai 2026 erworbenen
Viking-Kapazitäten. Die fünf zusätzlichen Service-Rigs erhöhen die jährliche
Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben um rund 10 Mio. USD. Auch der
Ausbau des Privatkundengeschäfts und die geografische Expansion sollten die
weitere Geschäftsentwicklung unterstützen. Mittelfristig könnte zudem die
Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts zusätzliche Erlöse ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere bisherigen Umsatzprognosen und
erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatzanstieg auf
57,92 Mio. USD sowie ein EBITDA von 10,02 Mio. USD. Für die Geschäftsjahre
2027/28 und 2028/29 prognostizieren wir Umsatzerlöse von 66,85 Mio. USD
beziehungsweise 75,21 Mio. USD. Aufgrund einer erwarteten Verbesserung der
Kapazitätsauslastung und einer günstigeren Kostenstruktur rechnen wir mit
einem überproportionalen Ergebnisanstieg. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29
sollte das EBITDA auf 15,04 Mio. USD und die EBITDA-Marge auf 20,0 %
ansteigen.

Auf Basis unseres aktualisierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir unser
bisheriges Kursziel von 1,50 USD je Aktie (2,15 CAD). Angesichts des daraus
resultierenden hohen Kurspotenzials vergeben wir weiterhin das Rating
KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fb5b7b02d6449bc56056a473ae4db8dd

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 12.10.2026 (16:15 Uhr)
Erste Weitergabe: 13.10.2026 (10:30 Uhr)

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