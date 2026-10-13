Neu-Delhi, 13. ⁠Okt (Reuters) - In Indien hat die Polizei am Dienstag führende Vertreter der sogenannten Kakerlaken-Protestbewegung festgenommen. Sie hatten zuvor Absperrungen an dem historischen Observatorium Jantar Mantar in Neu-Delhi überwunden. An dem ‌Ort finden oftmals Demonstrationen statt, weshalb er am Montag von der Polizei abgeriegelt worden war. Zu den etwa ⁠20 ⁠Festgenommenen gehörten drei führende Mitstreiter, teilte der Gründer der Bewegung, Abhijeet Dipke, auf X mit. Der Widerstand lasse sich nicht ignorieren, fügte er hinzu. Auf einem Livestream sind etwa ein Dutzend Freiwillige zu sehen, die über ‌ein Tor und Barrikaden springen, um zu ‌dem Gelände zu gelangen. Dort schwenken sie die indische Flagge und rufen Parolen, bevor sie von der Polizei festgenommen ⁠werden. Die Polizei von Neu-Delhi reagierte zunächst nicht auf eine ‌Anfrage nach einer Stellungnahme.

Die Proteste ⁠richten sich gegen die Wahlkommission. Die Kakerlaken-Bewegung wirft ihr vor, Wählerlisten in riesigem Ausmaß zugunsten der Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi manipuliert zu haben. ‌Rund 130 Millionen Namen ⁠sollen im Vorfeld von Regionalwahlen ⁠aus Wählerlisten gestrichen worden sein. Die Wahlkommission und die BJP haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Dipke rief die Bewegung als "Cockroach Janta Party" (CJP) ins Leben, nachdem ein Richter arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken, englisch "cockroaches", verglichen hatte. Die Bewegung gilt als eine von Modis größten Herausforderungen.

(Bericht von Saurabh Sharma, Adnan Abidi, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von ⁠Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)