Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Bärbel Bas

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Rückzug von Bärbel Bas:

"Wie stark, wie durchsetzungs- und kompromissfähig diese Mitte noch ist, das dürfte über die Zukunft dieser Koalition und auch des Landes entscheiden. Die SPD stellt sich neu auf - ohne Bas. Ob mit Lars Klingbeil? Der Finanzminister ließ das offen. Kommt da jetzt schon Manuela Schwesig ins Spiel und an die Spitze, die neue Hoffnungsträgerin der Sozialdemokraten? Erst mal muss sie ihre eigene, linke Koalition auf den Weg bringen. Viele setzen auf Boris Pistorius, den Verteidigungsminister, der sich nach der Zäsur von Magdeburg mit der Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten als entschiedener und emotionaler Verteidiger der Demokratie für viele überzeugend in Szene setzte - und den manche schon lange für den geeignetsten SPD-Chef halten. Er stünde für einen Kurs der Mitte."/yyzz/DP/stw

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Referenzsorte Brent
Ölpreise fallen etwas trotz weiterer Angriffe auf Saudi-Arabiengestern, 06:18 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen