Pressestimme: 'Volksstimme' zu Bas-Rücktritt

dpa-AFX · Uhr
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MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Bas-Rücktritt:

"Der Dauerdruck in der Doppelfunktion als Arbeitsministerin und Parteichefin, noch gepaart mit einem Trauerfall im engsten Familienkreis, waren zu viel für SPD-Politikerin. Das berücksichtigend, bleibt festzuhalten: Bärbel Bas war eine akzeptable Bundestagspräsidentin, aber eine ungeeignete Ministerin. Dies gipfelte in der grundfalschen Aussage, dass es keine Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme gebe. An ihrem Nachfolger Alexander Schweitzer wird es nun sein, die Dinge im Sozial- und Arbeitsressort professionell zu managen. Das darf man ihm nach produktiver Arbeit als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz zutrauen. Die aktuellen Fallen sind durch die außerordentlichen Reformvorhaben bekannt. Wenn Schweitzer sich darin nicht verfängt, könnte er sich zu einem Stützpfeiler für die Regierung entwickeln."/yyzz/DP/stw

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