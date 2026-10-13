Märkte heute

Q3-Zahlen, US-Banken und Chinas Druck auf Chipwerte

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Bei den Einzelwerten geht es unter anderem um Salesforce, SK Hynix, SanDisk, Micron, ASML, LVMH, Bristol Myers, Ciena, Chipotle Mexican Grill, Nebius, UnitedHealth, TSMC, Microsoft, Nike, Allianz, SAP, T-Mobile US und Ferrari.

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Heute übernimmt Nico Santura ausnahmsweise die reguläre Ausgabe von „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch – diesmal als aktuelle Premiere.

Im Mittelpunkt stehen der Start der Q3-Berichtssaison, die großen US-Banken und der Druck auf Halbleiteraktien durch neue Entwicklungen aus China. Nico ordnet ein, was zum Auftakt der Berichtssaison wichtig wird, wie sich der S&P 500 und die schwache Marktbreite aktuell darstellen und welche Rolle Gold, Realrenditen und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen spielen.

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