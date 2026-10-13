Q3-Zahlen, US-Banken und Chinas Druck auf Chipwerte

Heute übernimmt Nico Santura ausnahmsweise die reguläre Ausgabe von „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch – diesmal als aktuelle Premiere.

Im Mittelpunkt stehen der Start der Q3-Berichtssaison, die großen US-Banken und der Druck auf Halbleiteraktien durch neue Entwicklungen aus China. Nico ordnet ein, was zum Auftakt der Berichtssaison wichtig wird, wie sich der S&P 500 und die schwache Marktbreite aktuell darstellen und welche Rolle Gold, Realrenditen und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen spielen.