Raus aus Tech. Rein in den Dow Jones.

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Der Dow Jones zieht deutlich an, mit dem Tech-Trade unter Druck. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fällt auf 5,19 Prozent, Brent auf rund 105 US-Dollar. Bei den Banken und Investmenthäusern überzeugt Goldman Sachs, mit einem Sprung der Aktienhandelserlöse um 72 Prozent. Citigroup schlägt ebenfalls die Erwartungen, während JPMorgan bei Gewinn und Umsatz enttäuscht und die Handelsaktivität im Quartal nachließ. Gleichzeitig setzt sich der Abverkauf bei Halbleitern und KI-Infrastruktur fort. Der entscheidende Belastungsfaktor ist weniger die Nachfrage als die Finanzierungen. Anleihe- und Aktienemissionen für KI-Projekte stoßen zunehmend auf Widerstand, mehrere Börsengänge wurden verschoben. Da die Investitionen vieler Anbieter den operativen Cashflow deutlich übersteigen, könnte eine schwierigere Kapitalbeschaffung das Tempo beim Ausbau von Rechenzentren und damit bei Chipkäufen bremsen. Gleichzeitig zeigt Meta Platforms, dass die KI-Story nicht pauschal schwächelt. Pivotal Research hebt das Kursziel auf 930 US-Dollar, nachdem Muse in zwölf Tagen 2,8 Millionen Installationen erreicht hat. Morgen folgt mit den Verbraucherpreisen der nächste entscheidende Test. Fallen sie nicht heißer als erwartet aus, könnte das endlich Raum für eine Erholung bei Anleihen und Wachstumswerten schaffen.



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