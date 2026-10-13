Zürich, ⁠13. Okt (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche macht den nächsten Vorstoß im Geschäft mit Abnehmmedikamenten und ist eine Partnerschaft im Wert ‌von bis zu rund 1,16 Milliarden Dollar mit der chinesischen Biotech-Firma Rona Therapeutics ⁠eingegangen. Beide ⁠Seiten hätten ein Lizenzabkommen für einen in der Entwicklung befindlichen Adipositas-Wirkstoff geschlossen, teilte Rona am Dienstag mit. Rona erhält demnach eine Vorabzahlung von 100 ‌Millionen Dollar. Zudem besteht Aussicht ‌auf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,06 Milliarden Dollar sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen. Der sogenannte ⁠RNAi-Wirkstoffkandidat zielt auf das Enzym ALK7 ab, ‌das bei Fettleibigkeit und ⁠Stoffwechselerkrankungen eine Rolle spielt.

Roche drängt verstärkt auf den lukrativen Markt für Abnehmpräparate, der bislang von Eli Lilly ‌und Novo Nordisk ⁠dominiert wird. Erst im ⁠September hatte der Pharmariese positive Daten aus einer mittleren Studienphase für seinen Wirkstoffkandidaten Enicepatide gemeldet, der Patienten half, Gewicht zu verlieren und den Blutzuckerspiegel zu senke.

(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)