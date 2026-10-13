ROUNDUP: Flughafen Nürnberg gesperrt - 'mutmaßliche Luftnotlage'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Polizei hat den Flughafen in Nürnberg abgesperrt. "Wir gehen von einer mutmaßlichen Luftnotlage aus. Diese ist aber noch unbestätigt", sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Einsatzkräfte den Flughafen abriegelten, konnte er zunächst nicht sagen.

Zu dem Polizeieinsatz kam es kurz vor der Landung eines Flugs von der griechischen Insel Korfu. Dieser sollte gegen 12.15 Uhr planmäßig in Nürnberg landen./igl/DP/men