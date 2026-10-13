Schaeffler: Umsatz stagniert - Abschreibungen bei E-Mobilität

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
onvista bei Google bevorzugen

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Umsatz der Schaeffler -Gruppe hat im dritten Quartal stagniert. Er betrug wie im Vorjahreszeitraum 5,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Den Mittelzufluss konnte das Unternehmen hingegen verbessern. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele für 2028 wurden bestätigt. Die Aktie verlor daraufhin git 3 Prozent.

Im verlustreichen Geschäft mit der E-Mobilität entschied sich Schaeffler, Sonderabschreibungen und Rückstellungen von insgesamt rund 240 Millionen Euro vorzunehmen, davon etwa 220 Millionen Euro im dritten Quartal. Der Konzern begründete dies mit der anhaltender Volumenreduzierungen für Projekte europäischer Automobilhersteller vor allem in China. Die daraus resultierenden finanziellen Effekte wirkten sich positiv auf die Profitabilität der Sparte E-Mobility in den Folgejahren aus, hieß es.

Im dritten Quartal konnte Schaeffler die Verluste in dem Bereich etwas reduzieren - die bereinigte Ebit-Marge verbesserte sich auf 13,1 Prozent, nach minus 15 Prozent im Vorjahr. Das Erreichen der Gewinnschwelle bleibe weiterhin das zentrale Ziel für die E-Mobilität.

Im Wachstumsfeld Humanoide Robotik setzte sich derweil der positive Trend aus den Vorquartalen fort, hieß es weiter. "Im dritten Quartal 2026 konnten zwei neue chinesische Kunden aus der Region Greater China gewonnen werden." Der

Auftragseingang verbesserte sich auf rund 400 Millionen Euro./nas/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Schaeffler

Das könnte dich auch interessieren

Automobilindustrie
Verkäufe von VW-Tochter Audi brechen um fast ein Fünftel eingestern, 06:44 Uhr · dpa-AFX
Verkäufe von VW-Tochter Audi brechen um fast ein Fünftel ein
Europas größter Autobauer
VW verkauft weniger Autos - China-Einbruch geht weitergestern, 09:15 Uhr · dpa-AFX
Volkswagen-Logo an einer Säule in Wrocław, Polen
ID.4 und ID.5 abgelöst
VW bringt Bestseller Tiguan als Elektro-SUV auf den Marktheute, 04:25 Uhr · dpa-AFX
Das Volkswagen-Stammwerk ist zu sehen.
Mehr eingespart als gedacht
Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig vorangestern, 12:50 Uhr · dpa-AFX
Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen