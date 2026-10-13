Silber im Chart-Check: Wilde Achterbahnfahrt – und jetzt? - Daily Trading TV vom 13.10.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, das Edelmetall #Silber.
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