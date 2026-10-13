Steinmeier ernennt Schweitzer zum neuen Arbeitsminister

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BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) am Dienstag (17.00 Uhr) zum neuen Arbeitsminister ernennen. "Im Vorfeld des Termins" solle die bisherige Ministerin Bärbel Bas ihre Entlassungsurkunde erhalten, teilte das Bundespräsidialamt mit. Bas hatte am Montag nach einem Trauerfall in der Familie und öffentlichen Angriffen gegen sie ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Bevor Schweitzer das Ministerium übernehmen kann, muss er im Bundestag noch vereidigt werden./tam/DP/stw

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