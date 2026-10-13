TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26 10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen 12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26 CHE: Lonza, Kapitalmarkttag USA: Applied Materials, Investorentag USA: Workday, Investorentag USA: Apple, Vorstellung einer neuen Produktkategorie TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26 01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung) 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26 USA: IWF, Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung DEU: Deutscher Arbeitgebertag u.a. mit Kanzler Merz. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin

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