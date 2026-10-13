London, ⁠13. Okt (Reuters) - Die radikalislamischen Taliban haben die Übertragungen der analogen Radiosendungen des britischen Senders BBC ‌in Afghanistan eingestellt. Das teilte die BBC am Dienstag mit. ⁠Derzeit ⁠werde mit den Behörden an einer Lösung gearbeitet. Millionen Menschen in dem Land seien auf die Nachrichten und ‌Informationen des Senders ‌angewiesen, erklärte ein Sprecher. Die über UKW übertragenen Sendungen seien ⁠wegen wiederholter Verstöße vorerst gestoppt ‌worden, sagte ein ⁠Sprecher des Informationsministeriums der Taliban-Regierung, Chubib Ghufran. Um was für Verfehlungen es sich ‌handeln soll, ⁠erläuterte er nicht.

(Bericht ⁠von Sarah Young in London and Mohammad Yunus Yawar in Kabul, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)